La estatua de Iniesta que revoluciona las redes: el gol a Holanda, al desnudo

Una estatua de Andrés Iniesta completamente desnuda y a punto de batir a Stekelenburg. Así es el homenaje que parece haber pensado la ciudad de Albacete para homenajear al genio de Fuentealbilla, uno de sus mejores embajadores por el mundo, con motivo del décimo aniversario de la victoria en el Mundial de Sudáfrica.

La crisis del coronavirus ha provocado que España no pueda celebrar como se merece el décimo aniversario de uno de los mayores hitos del deporte nacional: la consecución de la primera Copa del Mundo de fútbol ganada en 2010. Por ello, muchos homenajes para recordar dicha gesta se están posponiendo, como el que iba a recibir Andrés Iniesta en Albacete el día 10 de julio de 2020.

El acto tendrá lugar el año que viene, cuando las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia lo permitan. Sin embargo, la estatua no será tal y como se ha podido ver ahora. El que fuera nombrado mejor jugador de aquella mítica final no aparecerá como Dios le trajo al mundo, si no con su equipación deportiva pertinente que aun está por realizarse.

Gol de Iniesta para dar el Mundial de 2010 a España. REUTERS

Así lo ha transmitido el propio ayuntamiento de la ciudad de Albacete, quien se ha encargado de publicar la curiosa foto de un Iniesta completamente desnudo por el césped del Soccer City de Johannesburgo. Si aquel día que Andrés hizo vibrar a todo país decidió quitarse la camiseta al marcar el gol, los dirigente de la ciudad de la que es hijo adoptivo han decidido quitarle el resto, de momento.

La graciosa fotografía que ha sido publicada corresponde con un primer boceto de la escultura, tal y como se ha informado posteriormente: "La imagen no es del trabajo final de la escultura, sino de un boceto en barro, paso previo a la fundición en bronce".

Para aclarar posibles malentendidos, desde el ayuntamiento han confirmado cual será el aspecto definitivo de la figura del exjugador del FC Barcelona y de la Selección Española: "En la escultura definitiva el deportista aparece con la equipación deportiva".

La imagen no es del trabajo final de la escultura, sino de un boceto en barro, paso previo a la fundición en bronce. En la escultura definitiva el deportista aparece con la equipación deportiva. — @ayuntamientoalbacete (@AytoAlbacete) June 16, 2020

De esta manera, habrá que esperar para poder ver, no solo el resultado final de la obra, si no a Andrés Iniesta, conocido desde aquella noche como 'Iniesta de mi vida', con su camiseta azul marino con el dorsal número 6 a la espalda y con el escudo de la selección el pecho.

La estatua ha causado sensación en las redes

Sin embargo, para lo que no ha hecho falta esperar ha sido para las muchas reacciones que ha tenido la instantánea en redes sociales. Los chistes han sido continuos durante horas, con la salvedad de que la foto publicada invitaba claramente a la broma.

Cuando el próximo año, si es posible, se pueda realizar dicho homenaje y la estatua de un imperial Andrés Iniesta adorne las calles de Albacete, todo habrá quedado en una simpática anécdota por la que sin duda el actual futbolista del Vissel Kobe japonés tendrá que dar su impresión.

De lo que no cabe duda es que, con o sin ropa, Iniesta se merece todos los reconocimientos posibles tras aquel Mundial. Junto a toda la selección, realizaron una competición heroica que sirvió para escribir una de las páginas más doradas del deporte nacional.

[Mas información: La Champions League se jugará en Lisboa: eliminatorias a partido único y final el 23-A]