Piqué: "Me partí la cara por España... ¡Viva el Rey!"

La relación de Gerard Piqué y España tuvo su punto culmen en el Mundial de Sudáfrica. La Selección, comandada por Vicente del Bosque, conseguía el triunfo en la prórroga de la final ante Holanda con el legendario gol de Andrés Iniesta. El central del Barça fue fundamental en la consecución del título que unió a todo el país, incluso a una persona que siempre se vinculó con el independentismo y con Cataluña.

El central, diez años después de la cita en el país africano, ha recordado cómo fue esa cita en el diario catalán L'Esportiu, destacando el momento en los partidos frente a Suiza y Honduras en los que, literalmente, le partieron la boca y la ceja. El periodista Luis Martín le pregunta si se volvería a partir la cara por España.

"Hombre, no lo hice expresamente, no me hizo ninguna gracia. En el primer partido me abren la ceja, en el segundo el labio, y al cabo de dos días, en un entrenamiento, me dan un pelotazo en la boca y me abren de nuevo el labio. Recuerdo a Vicente del Bosque diciendo: Pero qué mala suerte que tiene este chico", explica el jugador del Barça. Piqué puntualiza: "Sí, me rompí la cara por España. ¡Viva el rey! Hala, ya tienes el titular".

Gerard Piqué con la Selección EFE

El futbolista llegó a ese Mundial con 22 años y lo recuerda como uno de los mejores años de su vida. "Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí el amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable", destaca un Piqué que puntualiza en lo que supuso conocer a Shakira en esa cita.

"A Shakira la conocí en Madrid antes de ir al Mundial y el primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba la canción del Mundial en la ceremonia y yo daba por hecho que jugaríamos aquel partido", explica cómo comenzó a forjar esa relación que aún mantiene. Sobre esa leyenda que existe de que se vieron el día antes de la final, el catalán no desvela nada: "Ya lo sabe, sobre mi circulan muchas leyendas.

El ambiente, clave

En cualquier caso, para Piqué la clave del éxito de aquel equipo fue el ambiente que existía. "Fue una gran fiesta, me lo pasé de cojones. No teníamos ninguna gran estrella, pero teníamos un gran equipo. Eso y el buen rollo fue muy importante", resalta el jugador del Barça. El central no tenía grandes expectativas, de hecho él explica que acababa de llegar y su único objetivo era "pasarlo de puta madre".

Piqué abre una serie de entrevistas con los jugadores del Barça que estuvieron en ese Mundial coincidiendo con la fecha del primer partido en el que cayó España contra Suiza. "La verdad es que fue un golpe duro perder un partido así, pero nos recuperamos pronto. En un mundial no puedes tener un mal día y aquel partido el jugamos bien, dominamos y en la primera que tuvieron, un rebote estúpido y gol", recuerda el central sobre ese comienzo con el pie izquierdo que, finalmente, acabaría en éxito.

