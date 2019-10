Los negocios y el poder de Piqué en el Barça: de Rakuten a producir el documental del club

Hace pocos días, Gerard Piqué desafiaba a la directiva del Barça tras la victoria en Getafe con unas duras declaraciones que concluían con la dilapidaria afirmación de que "dos no se pelean si uno no quiere". El mando o no de los jugadores dentro del equipo es la clave del mal ambiente entre la plantilla y la directiva. Debates al margen, lo cierto es que el poder del defensa catalán en el club ha crecido paso a paso con el tiempo tanto dentro y como fuera del terreno de juego.

El que todos ven como futuro presidente del FC Barcelona, cuando deje el fútbol, lleva tiempo dando muestras de que en el ámbito empresarial también tiene cintura, sabe regatear y marca goles. La compra del FC Andorra o el impulso de la nueva Copa Davis de tenis han sido dos de los últimos proyectos que ha llevado a cabo de la mano de su empresa Kosmos.

La faceta empresarial del futbolista se vio por primera vez en el FC Barcelona en un momento clave para el club. La crisis política y diplomática de Catar y los desencuentros sobre las condiciones para renovar el acuerdo provocaron que la renovación del patrocinio con Qatar Arways fuera imposible. La directiva liderada por Josep Maria Bartomeu tenía entonces el reto de lograr un gran patrocinador que mejorase, o al menos igualase, al de la aerolínea, fue entonces cuando apareció el 'Piqué empresario'.

Mickey Mikitani, CEO Rakuten, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen y Josep María Bartomeu

En uno de sus viajes por placer y negocios, en los que entre otros se ha codeado con Mark Zuckerberg (creador y CEO de Facebook), Gerard Piqué conoció a Mickey Mikitani, CEO Rakuten. Tras aquel encuentro, el catalán hizo de celestino entre el gigante de ventas japonés (cuya capitalización bursátil supera los 12.000 millones de euros) y la directiva blaugrana.

El futbolista fue clave en la firma del nuevo contrato de patrocinio por cuatro años (hasta 2021) y por el que el FC Barcelona percibe anualmente una cifra base de 55 millones de euros, más un bonus de 1,5 millones por ganar la Liga y otros 5 si ganara la Champions League. La imagen de Rakuten no solo aparece en la camiseta del equipo masculino de fútbol o en el Camp Nou, sino que ha llegado hasta las giras de pretemporada con viajes del equipo a Japón para disputar varios amistosos.

Intereses cruzados

El problema para el Barça viene cuando los intereses del club y los del futbolista se han cruzado. En el verano de 2018, en todos los corrillos se anunciaba la llegada del francés Antoine Griezmann al FC Barcelona. El delantero del Atlético de Madrid fue duramente criticado por su propia afición debido a su falta de definición sobre si seguiría o no el siguiente año en el club rojiblanco.

El culebrón entre Griezmann, el Barça y el Atlético puso punto final el 14 de junio de 2018, aunque finalmente acabaría siendo un punto y seguido debido a que el francés acabó fichando este último verano por el conjunto culé. La emisión en Movistar+ del documental 'La Decisión', producido por Kosmos Studios (la empresa de Gerard Piqué) levantó muchas ampollas entre los aficionados y la directiva culé. Bartomeu y otros miembros del club no entendieron cómo el defensa podía conocer la decisión del francés y dejar que el club siguiera públicamente mostrando su interés y negociando por el delantero.

Tras superar la crisis de 'La Decisión', Piqué anunció que daría el salto al mundo del periodismo. El catalán protagonizó una serie de entrevistas con futbolistas en una nueva producción de Kosmos Studios, en esta ocasión para la página web The Players' Tribune.

Gerard Piqué durante una entrevista a Neymar para 'The players' tribune' en otra producción de Kosmos Studios INSTAGRAM (@3gerardpique)

Robert Lewandowski, James Rodríguez, Gianluigi Buffon, Luis Suárez, la selección española y Neymar, sin duda la entrevista que más ampollas levantó, pasaron por allí. El brasileño se enfrentó a las preguntas de quien defendió que seguiría en el FC Barcelona con aquel famoso tuit del "se queda".

La entrevista de Piqué a Neymar sirvió para demostrar que la relación entre el brasileño y la plantilla blaugrana seguía como siempre y que los problemas que acabaron con Ney' en París fueron con la directiva culé.

Aquel reencuentro acabó siendo el primero de los muchos pulsos que hasta este verano la plantilla y la directiva han tenido sobre Neymar y que ha acabado este verano con el intento de fichaje del brasileño. Un traspaso rodeado de polémica debido a que el club tardó en negociar a pesar de la insistencia de los jugadores en pedir su fichaje.

Lejos del fútbol, la llegada de Kosmos al tenis también ha traído consigo polémica entre Piqué y el Barça. El central culé ha protagonizado varios viajes a diferentes torneos y acontecimientos que reunían a las principales personalidades del mundo de la raqueta en los días libres del equipo o en días concedidos adhoc para él.

La imagen de Piqué fuera del mundo del fútbol, o pendiente de la evolución del FC Andorra, ha provocado el enfado de la afición y ciertosº miembros del club, más aún en determinados momentos en los que la situación del conjunto blaugrana no era la esperada.

'Matchday', su último proyecto

El FC Barcelona ha presentado este viernes 'Matchday', una nueva serie documental que muestra el club desde dentro "como no se había visto nunca antes", según explican los creadores. La producción ha corrido a cargo de Barça Studios, la productora del club, y de tres empresas más: Kosmos Studios, la productora de Gerard Piqué; Producciones del Barrio, la productora fundada por Jordi Évole y Ramón Lara en 2015; y Rakuten H Collective Studio.

'Matchday', la nueva serie documental sobre el FC Barcelona producida por Kosmos, la empresa de Gerard Piqué

La serie se estrenará en Europa este noviembre y estará disponible de forma exclusiva en la plataforma de video bajo demanda Rakuten TV. De esta forma, el Barça da la espalda a gigantes como Netflix o Amazon Prime Video que han sido los responsables de producir y distribuir la mayoría de los últimos grandes documentales sobre equipos y futbolistas.

Por el momento solo se ha dado a conocer un trailer de un minuto de duración. En el teaser se pueden ver diferentes momentos del vestuario del Barça durante la pasada temporada. Destaca que Piqué es el primer jugador que aparece y que el defensa no está en los momentos más duros mostrados como son la derrota ante el Liverpool en la Champions League o ante el Valencia en la final de la Copa del Rey.

Además, los momentos internos en el vestuario culé se cruzan con entrevistas individuales a los diferentes jugadores y escenas familiares de los futbolistas, entre las que destaca la aparición de Shakira y uno de los hijos en común con Gerard Piqué.

[Más información: El Colegio de Periodistas de Barcelona explota contra Gerard Piqué por sus acusaciones]