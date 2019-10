Gerard Piqué no descarta acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio

Gerard Piqué se saca bombazos del bolsillo cada vez que comparece en público. El defensa del Barcelona acudió este miércoles por la noche al programa El Larguero de la Cadena SER. En él habló y dio detalles de la nueva Copa Davis que organiza él, pero también tuvo tiempo para hablar de fútbol. No se mordió la lengua con el fichaje de Neymar por el club catalán, pero también se refirió a los próximos Juegos Olímpicos.

Sergio Ramos ya ha declarado públicamente que le gustaría ir a Tokio 2020. A priori, nadie apostaría que Piqué, retirado de la Selección desde hace tiempo, podría pensar en acudir a la cita olímpica junto al central del Real Madrid, pero no cerró las puertas a esa posibilidad. "Nunca se sabe, en la vida no hay que descartar nada", dijo Piqué.

No fue tan directo como Sergio Ramos, pero se mostró abierto a participar en los Juegos: "No me gusta cerrarle las puertas a nada", añadió. Cuando fue preguntado sobre si le gustaría acudir con el capitán del Real Madrid y de la Absoluta se limitó a sonreír. "Las puertas las dejamos abiertas", volvió a declarar el azulgrana.

Bombazo en la Selección para los Juegos Olímpicos. Luis de la Fuente, el seleccionador sub21 y que dirigirá al combinado español, ya se ha mostrado abierto a que Sergio Ramos acuda a la cita, aunque no ha confirmado que vaya a ser así. ¿Pensará lo mismo de Piqué? Hay que recordar que el central catalán ya dejó la selección española y su vuelta parecía descartada.

