Iniesta: "Con Messi, el Barça tenía capacidad para ganar más Champions"

Dos años se cumplen este 20 de mayo del último partido de Andrés Iniesta como futbolista del Barcelona en el Camp Nou. "Dos años de un día que nunca olvidaré... Una vez más, el mayor de los placeres fue haber vivido todo lo que viví y haberlo compartido con todos vosotros", escribió el manchego en sus redes sociales.

Un Iniesta visiblemente emocionado ha recordado su paso por Can Barça. "Este es mi vestuario, mi taquilla. Está cerrada, no hay nada, solo dejaré estas fotos aquí. Llegó el verdadero día, el último, a partir de mañana se acabó algo muy bonito y maravilloso", dijo Andrés en unas declaraciones recogidas por EFE.

También habló la leyenda culé en el diario argentino Olé. El de Fuentealbilla afirmó que el Barcelona debería haber conquistado "alguna Champions más" al tener entre sus filas a Leo Messi: "Tengo la sensación de que a nivel Barça, haber tenido a Leo tanto tiempo... Son cuatro Champions, pero teniendo el equipo que teníamos y contando con Leo, seguramente con el Barcelona alguna más tendríamos que haber estado capacitados para ganarla".

Messi e Iniesta celebran un gol del Barça. Foto: fcbarcelona.es

Además de señalar que el conjunto blaugrana debería haber ganado alguna que otra Champions más, afirmó que con la selección de Argentina pasa algo similar: "Sorprende en el sentido de que Argentina ha tenido grandísimos futbolistas, una selección con jugadores espectaculares y teniendo al que es para mí el número 1, que no lo hayan conseguido... Son detalles".

Messi, el mejor

Para Andrés Iniesta no hay duda sobre quién es el mejor futbolista de toda la historia: "Todavía hoy, después de tantísimos años y de tantísimas cosas, sigue sorprendiendo. Esto está al alcance de muy pocos, de ninguno". "O tienes personalidad y esa confianza en ti mismo, ese talento, o la gente te come. No debe ser fácil esto de ser Messi todos los días", añadió.

El futuro de Iniesta

También habló sobre el futuro: "Ser entrenador es una realidad que me gustaría. Por lo menos intentarlo una vez acabe mi etapa como jugador. Me encantaría formarme como entrenador, tener el título, e intentarlo".

Portada del documental de Andrés Iniesta

"Siempre lo he dicho, la sensación del cariño de la gente en cualquier campo de España o de fuera, cuando me han despedido así, es algo que siempre llevaré en el corazón. Es algo muy bonito, lo pongo a la altura o más de los títulos que haya podido conseguir", finalizó sobre el cariño recibido.

