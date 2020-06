El contrato de Messi entra en la carrera electoral por la presidencia del Barça: todos quieren la foto

Lionel Messi (32 años, Argentina) continuará en el Barcelona hasta junio de 2021 después de no hacer efectiva la cláusula liberatoria que figuraba en su actual contrato. La afición blaugrana podrá así seguir disfrutando de la magia del crack de Rosario durante, al menos, un año más.

El 1 de junio era la fecha límite para hacer efectiva esa cláusula por la cual Messi hubiera sido libre para irse a cualquier otro club del mundo. Fue pasado ese momento cuando el barcelonismo respiro tranquilo y no solo él, sino también Bartomeu y toda su Junta Directiva, ya que nadie quiere ser el presidente con el que Leo se fue de Can Barça.

Precisamente, Josep María Bartomeu quiere ser el que se siente al lado de Leo Messi cuando firme su próxima renovación. La foto más preciada ahora mismo. Este mismo mes de junio el argentino cumple 33 años, pero eso no quiere decir que esté en el ocaso de su carrera, ya que continúa siendo el líder del equipo y el jugador más decisivo.

Bartomeu y Messi, durante el acto de renovación del argentino con el FC Barcelona EFE

En la última renovación del futbolista fue Bartomeu el que se sentó a su lado a la hora de estampar su rúbrica. Pero Messi se resiste a volver a protagonizar esa misma fotografía, sobre todo después de los últimos desencuentros entre el propio Leo y la cúpula de la entidad azulgrana.

Leo no se calla

Messi ha sido el total protagonista del Barcelona dentro de los terrenos de juego durante más de una década, pero cuando salía del campo dejaba la polémica para otros como Xavi en su día o Piqué. Pero en los últimos meses, el argentino ha dado un paso al frente.

Desde el famoso 'Barçagate', el '10' actuó como capitán también fuera del césped. La gota que colmó el vaso fueron unas declaraciones de Abidal en las que se ponía en duda la profesionalidad de los futbolistas con Ernesto Valverde a los mandos.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno ha de ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", señaló el rosarino.

Meses después llegó el ERTE del Barcelona a sus trabajadores y entonces también Messi alzó la voz para acabar con las dudas sobre su compromiso y el de sus compañeros: "No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos".

Rumores de salida

Esta brecha entre jugador y directiva provocó que de inmediato se comenzasen a suceder los rumores sobre un posible adiós del argentino. Pretendientes no le iban a faltar al actual Balón de Oro para continuar con su carrera en la élite del fútbol, mientras él seguía mostrando su compromiso con el club que le dio su primera oportunidad.

Leo Messi, con el Balón de Oro 2019 Reuters

Messi ya estalló en las redes contra las 'Fake News', después de que se publicase que estaba cerca del Inter de Milán o también que su futuro podría estar en Newell's. Este gesto sirvió de efecto balsámico en Can Barça, desde donde veían que la continuidad del astro argentino estaba un poco más cerca. Algo que se ha confirmado este 1 de junio al no hacer efectiva la comentada cláusula liberatoria.

Messi y la carrera por la presidencia

Bartomeu no puede presentarse a las elecciones es por eso que busca, a la desesperada, conseguir cuanto antes el 'sí, quiero' de Messi para irse por la puerta grande. Los comicios a la presidencia del Barça se celebran el próximo 2021 y ya hay varios candidatos confirmados y todos tienen el mismo objetivo: conseguir el favor de Leo.

En esta carrera por la presidencia destacan dos nombres. Víctor Font cuenta con la baza de llegar con Xavi Hernández para convertirse en el nuevo entrenador, pero también se ha desecho en piropos hacia Leo Messi durante este tiempo.

"No tengo miedo. No. Siempre he estado muy convencido de que Messi es tan culé como cualquiera de nosotros. Quiere a la institución por encima de todo y hará lo posible por seguir trabajando aquí. Y lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Hacer el mejor equipo posible y rodearlo del mejor equipo posible porque él, aparte de ser del Barça, quiere ganar. Y eso es lo que hay que hacer", explicó en Tu Diràs.

Laporta y Víctor Font

También Joan Laporta ha hablado sobre el argentino. El que fuera presidente blaugrana entre 2003 y 2010 ha asegurado, ante las cámaras de Deportes Cuatro, que es normal que Messi esté enfadado con la actual directiva, pero que él estaría encantado de poder presidir el club en la etapa final de la carrera del futbolista con más Balones de Oro de toda la historia.

"Me ilusiona mucho gestionar este periodo, me veo con ellos ganando Champions y La Liga", ha afirmado un Laporta que dio, además, en uno de los puntos débiles del '10': poder recuperar a Neymar. Lo que Bartomeu no ha conseguido, espera lograrlo Laporta, quien ya ha confirmado que intentará que el brasileño regrese, algo que será muy importante en el futuro del propio Messi.

