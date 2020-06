Jordi Alba y la vuelta de La Liga para el Barcelona: "Volvemos mejor de como nos fuimos"

Jordi Alba está listo para el regreso de La Liga la próxima semana. El lateral confía en las opciones del Barcelona para conquistar el título, aunque tan solo tengan dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de once jornadas para el final de la temporada 2019/2020.

"Volvemos mejor de como nos fuimos. Veo al equipo con muchísimas ganas... creo que la gente ha venido muy bien físicamente y mentalmente", ha comentado el defensa en una entrevista para TVE. Lo que no habrá en la vuelta de La Liga es afición en las gradas, algo que, según Jordi Alba, "se va a notar muchísimo", aunque ha remarcado que "el fútbol es una manera de llevar algo de alivio y alegría a los aficionados".

El internacional español no ha ocultado, por otro lado, su preocupación por la nueva normativa en cuanto a la celebración de los goles, ya que no puede haber contacto ni con sus compañeros ni con los rivales y también se ha mostrado "preocupado" ante las posibles lesiones que se pueden producir después de dos meses de inactividad.

Jordi Alba ante el Athletic Club EFE

En lo referente a la rivalidad con el Real Madrid, ha revelado que ha hablado alguna vez en estas últimas semanas con Sergio Ramos: "He hablado con él y manos o menos lo que te he contado, esta situación que estamos viviendo todos los clubes, no es fácil para nadie".

Neymar y Messi

Sobre Messi también ha tenido muy buenas palabras y es que ve al argentino a tope para el regreso de la competición: "Ves a Leo y te contagia en todos los aspectos del juego, para nosotros es un jugador vital está claro que hay que disfrutarlo todo el tiempo que podamos".

En cuanto al regreso de los rumores sobre un posible fichaje de Neymar por el Barcelona, Jordi Alba ha destacado de la salida del brasileño que "hay jugadores que optan por otras cosas y tienen otras metas", para añadir que "está claro que era un jugador único y nos dio mucho".

