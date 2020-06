El Brescia desvela la oferta del Barça por Tonali: "Recibieron una respuesta que no les gustó"

Sandro Tonali es uno de los talentos más prometedores de toda Europa. El centrocampista del Brescia es comparado con Andrea Pirlo y los grandes del continente ya han preguntado por él. Algunos han ido más allá, tal y como ha descubierto Massimo Cellino, presidente del club italiano.

"A Nasser (PSG) le gustaría tenerlo en París, me escribió incluso hoy, pero el chico no quiere ir a Francia. Prefiere ir al Inter o la Juventus. De Laurentiis me ofreció 40 millones. La Fiorentina también le quiere, pero es un destino más difícil", dice Cellino sobre algunos de los pretendientes de Tonali.

Y siguió hablando del Barça, quien hasta presentó una oferta: "Antes del coronavirus, el Barcelona había hecho una oferta de 65 millones de euros más dos jóvenes muy interesantes valorados en siete y medio cada uno. Uno era un jugador defensivo. Creo que la directiva del Barça recibió una respuesta que no les gustó. Y no por Tonali".

"No estoy negociando con nadie. Todavía hay doce partidos por jugar y el chico debe mantener la calma. Tengo curiosidad por ver cómo reacciona el equipo. Brescia es lo primero", añadió acerca de lo que queda de temporada.

Así es Tonali

Definió al joven futbolista, que ha jugado 23 partidos en la Serie A (un gol y cinco asistencias): "Es un niño que se le ilumina la cara cuando ve una pelota. En el campo le he visto hacer cosas impresionantes: pases de 40 metros precisos, cortos, largos, puede jugar en cualquier posición del centro del campo...".

"Tiene personalidad y se sacrifica por el equipo. Antes del parón, escondió una inflamación en el cuádriceps porque quería ayudar a sus compañeros. Cuando nos dimos cuenta, tuvimos que deternerlo por la fuerza", concluyó.