Chiellini y el mordisco de Luis Suárez: "Yo en el campo también soy un gran hijo de puta"

La autobiografía de Giorgio Chiellini continúa dando que hablar. Uno de los pasajes más esperados era en el que habla del famoso mordisco que le dio Luis Suárez, actual delantero del Barcelona, durante el Mundial de Brasil de 2014. Lejos de cargar contra el uruguayo, el central de la Juventus le exculpa.

"Admiro su malicia, si la perdiera, se convertiría en un delantero normal", apunta Chiellini. "Yo en el campo también soy un gran hijo de puta y estoy orgullos de ello. Las malicias son parte del fútbol, ni las llamo irregularidades", añade el veterano defensa, quien vuelve a recordar el mordisco.

"Se pasó con el mordisco, pero aquella fue su estrategia de contacto en la lucha y, si puedo decirlo, también es la mía: él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así", es otra declaración de la autobiografía que recoge el diario AS.

Giorgio Chielini, capitán de la Juventus de Turín Reuters

Después del incidente que dio la vuelta al mundo y que acabó con Luis Suárez sancionado de forma ejemplar, ambos hablaron dos días después. Giorgio Chiellini señala que no era necesario que le pidiese perdón ya que "para superar al rival debes ser listo, yo noto cuando es necesario provocar. Es algo irracional, casi una percepción emotiva".

Versión de Luis Suárez

También el charrúa se refirió a la famosa acción con Chiellini en The Players Tribune hace ya tiempo: "¿Pensar que la había liado? Después que lo hice yo me di cuenta en seguida. Hacemos el gol a los pocos minutos, el gol de Godín y yo no lo festejo tanto como festejaría porque yo ya estaba pensando en el después. Nos clasificamos, todos celebrando".

"Entro al vestuario y lo primero que hago fue hablar con mi mujer que estaba ahí con los nenes. Y me preguntó qué había hecho y obviamente yo desde el principio no quería aceptar la realidad, negándolo, llorando, todo. En el vestuario había era felicidad pero también otra cosa, todo por lo que se veía venir. Y bueno, la verdad que fue un momento muy, muy dolorido para mí, para el grupo", sentenció Suárez.

[Más información - Chiellini, Balotelli y Melo sacan los trapos sucios: "Le daría dos bofetadas; se meaba encima"]