"ATR, perrito, buenardo...": la divertida clase de argentino del 'Kún' Agüero a Ibai Llanos

El tiempo de los futbolistas como streamers puede ir acabando. La vuelta en casi todo el mundo a los entrenamientos provocará que la gran mayoría de ellos deje de emitir tan a menudo para prepararse de nuevo para competir. Las rutinas volverán a ser más exigentes y muchos de ellos contarán con menos tiempo libre, del que han empleado parte durante la cuarentena para dedicarse a los videojuegos.

Sin duda, la gran sorpresa de las últimas semanas ha sido ver la faceta streamer del 'Kún' Agüero, delantero de Argentina y una de las referencias de la Premier League. Se ha destapado como un gran entertainment en las plataformas de streaming sumando decenas de miles de seguidores en cada uno de sus directos.

Este domingo participó en un torneo de FIFA en el modo Clubes Pro organizado por Marcos Llorente y Borja Mayoral y que contó con la participación de Ibai Llanos. El 'Kún' se llevó el trofeo junto a su equipo y tras la final habló unos minutos con Ibai, que ya son historia de las redes sociales.

El Kun y yo.



No vais a ver una mejor entrevista en vuestra vida. pic.twitter.com/G9QtPQVCu2 — Ibai (@IbaiLlanos) May 10, 2020

"Fuiste el primer streamer que conocí, cuando Ayme (Laporte) me sumó al Fortnite", le reconoció Agüero, que ahora mantiene buena relación con youtubers como DjMariio o The Grefg. Pero lo mejor fue ver cómo el 'Kún' le enseñó a Ibai algunas palabras en argentino. Una divertida entrevista que no tiene precio.