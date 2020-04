"Le pedí irme a Mourinho y me dijo: 'tú sólo puedes ser retrasado mental'"

Haber jugado para José Mourinho es una experiencia que marca a muchos futbolistas para bien o para mal. Sin embargo, hubo uno al que las prisas le pasaron factura pese a que el técnico portugués. Se trata de Cándido Costa que en una entrevista ha narrado cómo fue su salida del Oporto cuando Mou era su entrenador. Así fue su conversación con el técnico luso para pedirle su salida.

"Fui estúpido. Era muy querido por la afición, tuve ese privilegio. En ese momento, tenía un gran papel en el equipo Sub-21 pero no tenía minutos en el FC Porto. Me senté frente a Mourinho y dije que quería que me prestaran. Y él me dijo: 'Solo puedes ser retrasado mental'", se lamenta ahora Costa.

Y añadió: "Quería jugar, tuve dos buenas temporadas en el Oporto y pensé que estaba en un momento decisivo. Pero terminé yéndome y cuando regresé, Mourinho se había ido al Chelsea. Cuando vi a mis colegas ganar el Campeonato, pensé: 'Realmente soy un martillo para el fuego'".

Jose Mourinho, en un partido del Tottenham Reuters

Cándido Costa se iría aquella temporada cedido al Derby County inglés. Allí jugaría 34 partidos en los que notó un gol y dio una asistencia, mientras el Oporto ganaba esa temporada la liga y la Champions League. Tras ello pasaría por varios clubes portugueses sin poder triunfar nunca en el Oporto y se acabó retirando en verano de 2015.