Robben deja en el aire su regreso al fútbol: "Quizá me gustaría jugar un poco de nuevo"

¿Vuelta a los terrenos de juego? Son varios deportistas los que anunciaron sus retiradas para tiempo después volver a la actividad. Entre ellos Michael Jordan, quien no regresó una, sino hasta en dos ocasiones. El que podría seguir este ejemplo es Arjen Robben, quien decidió retirarse luego de su última temporada en el Bayern Múnich.

"He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. La cruda realidad es que no todo funciona como te gustaría y ya no eres el chico de 16 años que no tenía ni idea de lo que significaba una lesión", anunció el pasado mes de julio Robben. Cerrando así su etapa como futbolista en activo.

Sin embargo, los meses han ido pasando y Robben comienza a echar de menos el fútbol. Así lo ha confesado el ex del Real Madrid en FC Bayern Podcast: "Al principio no echaba de menos el fútbol para nada, pero después hubo una fase en la que tuve ese cosquilleo otra vez y pensamientos como: 'Ey, quizá me gustaría jugar un poco de nuevo'".

Robben, en un partido del Bayern. Foto: Twitter (@FCBayern)

"De vez en cuando tengo ese sentimiento. Con este virus, es un momento extraño para todos y cuando el fútbol regrese veremos, pero quizá sea algo que siempre se queda ahí. Solo soy un atleta", ha añadido el todavía exfutbolista. Robben ganó varios títulos a lo largo de su carrera, el más preciado a nivel de clubes, la Champions League que conquistó con el Bayern Múnich en la temporada 2012/2013.

¿Volver o no volver?

Esa es la cuestión. Robben tiene el gusanillo de regresar al fútbol de élite, pero es algo que continúa en el aire. A sus 36 años, el holandés podría reaparecer, aunque como él mismo ha afirmado "quizá sea algo que siempre se queda ahí".

