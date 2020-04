Jémez estalla contra los políticos en la gestión del Covid-19: "Habrá que pedir responsabilidades penales"

Paco Jémez nunca se muerde la lengua a la hora de hablar de algún tema. El entrenador del Rayo Vallecano siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa y ahora ha querido dar su opinión sobre todo lo que está pasando acerca del coronavirus y cómo está afectando a la sociedad española y al fútbol.

Muchas han sido las voces críticas acerca de cómo están gestionando en España los políticos una crisis sanitaria que empezó ya hace más de un més y que día tras día va dejando numerosos contagios y muertes.

"Estoy muy cabreado. Cuando todo esto pase habrá que pedir responsabilidades. Pero no sólo políticas, sino también penales si es el caso. Son más de 20.000 muertos. Yo estoy asustado. Los que están son los que los españoles han votado, y digo yo, ¿no nos merecemos algo mejor?", expresó el entrenador del conjunto madrileño en declaraciones a MARCA.

Jémez también hizo mención a los ERTEs o reducción de salarios que muchos equipos están haciendo con sus jugadores: "El club nos ha notificado que tiene pensado hacer un ERTE, pero todavía no lo ha presentado. No podemos caer en el error de que le quiten un duro de su sueldo a los trabajadores, excepto los jugadores del primer equipo y cuerpo técnico. Si hacemos eso nos tenemos que ir todos del club y de Vallecas. Tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no nos arrepentiremos toda la vida".

Paco Jémez, técnico del Rayo Vallecano EFE

Otro de los temas que están en la mesa es cuándo volverá el fútbol español y en qué condiciones lo hará. Jémez tiene clara su postura: "Imaginate que arrancamos, hacemos vida normal y uno da un positivo. Por ejemplo, en el caso de morirme yo, ¿quién se responsabiliza? Las prisas nos pueden echar atrás todo lo que hemos avanzado estos días. Todavía no se nos ha metido en la cabeza que los tiempos no los marcamos nosotros, los marca el virus. Está muy bien plantearse escenarios, pero no sirve absolutamente de nada".

La vuelta del fútbol sin público

"A los expertos los respeto mucho, pero también les he oído decir 200.000 cosas y todas ellas contradictorias. Entiendo que en esta situación hay que hacerles caso, pero nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe cuando volveremos a los estadios. Son todo especulaciones y eso no nos lleva a ningún sitio. Hay que ir día a día".

