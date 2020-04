"Maradona me dejó sin nada, no tiene los códigos del fútbol"

A finales de 2018, Cristian Campestrini se encontraba jugando en Dorados de Sinaloa donde, poco antes, Diego Maradona había sido el entrenador. El guardameta decidió entonces no renovar su contrato con el club mexicano debido a que Maradona le llamó para que jugase en Dinamo Brest de Bielorrusia, equipo donde el exfutbolista argentino era el presidente.

Sin embargo, Maradona decidió regresar a México y el arquero se quedó sin poder renovar su contrato con el club y tuvo que comenzar a buscar nuevo equipo.

"Gracias a Dios no llegué a estar ni un día en Dorados con Maradona. Para mí el fútbol tiene otros valores, no tiene los códigos del fútbol y a mi me dejó sin nada. Tengo mucho respeto por él, pero siempre se lo idolatra demasiado", dijo Campestrini en TNT Sports.

Diego Maradona, dirigiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata EFE

"A uno le duele porque es estar un semestre sin trabajo y entrenando solo. No molesta, pero la verdad que duele. Es más, Maradona me llegó a bloquear en el teléfono y no pude decirle nada", expresó el guardameta.

