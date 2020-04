Malcom culpa al Barça de sus lesiones: "Solo entrenábamos 40-50 minutos"

El 24 de julio de 2018 el FC Barcelona fichó a Malcom por unos 40 millones de euros, firmando el jugador brasileño por cuatro años, aunque solo estuvo una temporada.

Todo ello hizo que acabase fichando por el Zenit de San Petersburgo tras jugar 24 partidos en el Barcelona y marcar cuatro goles con la camiseta azulgrana.

Ahora Malcom vive confinado en casa esperando que se reanude la temporada el 6 de junio. "Entrenamos a través de Zoom para mantener la forma, pero tocar balón... Aquí hacemos doble sesión. En el Barça entrenábamos 40-50 minutos. Igual me lesioné por eso", dijo en los micrófonos del Què T'hi Jugues de Ser Cataluña.

Malcom y Messi EFE

El brasileño también habló sobre su etapa en el Barcelona: "Tengo buenos recuerdos de Barcelona y lo echo de menos. Había muy buena gente en la calle. Y me gustó la afición del Barça. Me envían muchos mensajes de apoyo.

Leo Messi

"Messi no es que tenga tanto poder ni es el presidente. Somos una familia en el vestuario y Messi como capitán, hablaba con el presidente para que las cosas fueran mejores. Messi siempre hablaba con nosotros y luego iba a hablar con el entrenador y con el presidente. Messi no es el presidente, ayuda al equipo. Sabiendo las opiniones de cada uno, luego reporta con míster y presidente. Espero que juegue más años porque es increíble. En el Barça cumplí el sueño de jugar con los mejores. Y la sensación que me quedó es que aprendí mucho. Algunas cosas que no sabía arreglar fuera del campo y dentro del campo, hoy no las arreglo. Y eso va a quedar en mi cabeza. Pensándolo ahora, creo que merecía más minutos pero el Barça me dio un aprendizaje".

