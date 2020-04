Setién y la cláusula con la que Messi se puede ir del Barça cuando quiera: "No lo sabía"

Quique Setién ha visto truncado su inicio de una nueva etapa por culpa del coronavirus. Por si fuera poco vivir con los problemas institucionales que han marcado sus primeros días en el banquillo azulgrana, el parón que ha provocado la crisis del Covid-19 han impedido que pudiera seguir imponiendo su estilo en una plantilla muy afectada por las lesiones esta temporada.

El entrenador culé se pasó este domingo por El Transistor de Onda Cero donde repasó sus primeros días al mando del vestuario del Camp Nou. El cántabro le confesó a José Ramon de la Morena que se enteró hace poco que su principal estrella se podría marchar en cualquier momento si activaba una cláusula. "He sabido hace poco que Messi podía rescindir su contrato con el Barça, pero vamos, estoy seguro de que va a continuar", sentenció Setién.

El que fuera también técnico del Real Betis, entre otros, considera que por las venas del argentino corre sangre azulgrana, por lo que no hay ningún riesgo de que se vaya. "Si Messi no tuviese claro que el Barça tiene un proyecto ganador quizá se iría; pero el Barcelona siempre apuesta por un proyecto para ganar", explicó el preparador de Liencres.

Messi, tras anotar el único gol del partido EFE

También habló sobre la posibilidad de ser campeón en el caso de que no pudiera regresar la competición. "Lo veo complicado, mientras las cosas no se aclaren yo prefiero quedarme en casa. Si hay que acabarla lo que me parece más normal es dejarla como está, aunque no me sentiría campeón de la misma", explicó Setién.

