Rakitic atiza a Bartomeu con su renovación: "Por tener otras cosas que hacer no me han llamado"

Ivan Rakitic sigue pendiente de su futuro. Después de una temporada en la que no ha contado demasiado para el cuerpo técnico, fue uno de los más beneficiados por el cambio en el banquillo. El centrocampista no parecía tener la confianza de Ernesto Valverde y la llegada de Quique Setién cambió su situación y fue como un comienzo de cero a mitad del año.

El croata pasó este domingo por los micrófonos de El Partidazo de #Vamos de Movistar+ y le contó a Juanma Castaño que estaba "tranquilo y contento" con su situación, pero que en la cuestión de su renovación "hay dos partes y queremos hacer bien las cosas". Rakitic fue crítico con la dirección deportiva y Josep María Bartomeu, que aún no se han puesto en contacto con él para negociar una renovación.

"A lo mejor por tener otras cosas que hacer a mí no me han llamado para nada. No tengo noticia ninguna, tengo muchísimas ganas de seguir trabajando con el cuerpo técnico nuevo", explicaba el centrocampista. Rakitic admitió que piensa "en la próxima temporada" y que el trabajo en solitario en su casa se le empieza a hacer "largo y complicado".

Ivan Rakitic controla el balón REUTERS

"La incertidumbre cuesta un poco. Ya me está empezando a costar trabajar solo. Tengo muchas ganas de sentir la pelota, el césped y el esfuerzo en grupo, de seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico y con mis compañeros", explicó Rakitic.

El final de La Liga

Fue muy claro también con cómo debe acabar la competición esta temporada. "Hay que agotar plazos: lo ideal sería acabar sea cuando sea, pero siempre con un plan bien hecho especialmente pensando también en la próxima temporada", explicaba el jugador culé. Eso sí, si no se puede terminar, Rakitic se mojó sobre qué decisión se debería tomar: "si somos los primeros, pues tendremos que ser los campeones".

[Más información: Por qué el Barça no puede fichar a Neymar y Lautaro: la bomba de humo de Bartomeu]