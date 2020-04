20 de mayo, fecha hipotética para el regreso del fútbol en Italia

Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Fútbol italiana (FIGC), aseguró este miércoles que estudia varias opciones para acabar la Serie A, algo que considera "prioridad absoluta", y que una "hipótesis" es reanudar la competición el 20 de mayo o a principios de junio.

Gravina recordó que en este momento "nadie puede hacer previsiones" sobre cómo evolucionará la pandemia del coronavirus, pero destacó que la FIGC tiene el deber de estudiar las opciones disponibles, en declaraciones publicadas por los medios italianos.

"Nadie a día de hoy puede hacer previsiones hasta que tengamos esta emergencia sanitaria. Es una emergencia única, que afectó todos los sectores. Pero en cuanto esté superada debemos salir adelante y el fútbol está pensando en qué manera reanudar la competición. La prioridad absoluta es terminar los campeonatos", afirmó Gravina.

Gabriele Gravina, presidente de la Federación italiana de fútbol REUTERS

"Hasta el 18 de abril debería haber un aislamiento total. La hipótesis es empezar el 20 de mayo o, como última opción, a principios de junio, para terminar en julio", prosiguió. La Serie A se encuentra suspendida desde el pasado 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, que provocó más de 13.000 muertos y más de 110.000 contagiados en Italia.

Decisión de la UEFA

Gravina agradeció la decisión de la UEFA de conceder a las ligas nacionales el período del 1-9 de junio, anteriormente dedicado a las selecciones, para facilitar la conclusión de los torneos, si la emergencia sanitaria lo permite. Eso sí, el presidente de la FIGC ve poco viable extender las competiciones hasta agosto, pues, consideró, pondría el peligro el desarrollo de la próxima temporada.

No habrá campeón sin jugar

"Hasta se habla de terminar en agosto y septiembre, pero yo he destacado que no quiero correr el riesgo de arruinar otra temporada para salvar esta. Hoy nadie puede hacer previsiones, pero programar es un deber", afirmó. También excluyó la posibilidad de entregar este titulo a la Juventus, actual líder de la Serie A, de no ser posible reanudar la competición.

