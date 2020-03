En Italia piden cancelar la Serie A y no reanudar la temporada: "Esto es como la peste"

La situación en Italia es crítica. El país transalpino es el más afectado por el coronavirus con casi 5.000 fallecidos. De hecho, fue allí donde primero se paralizó una de las cinco grandes ligas, aunque se espera poder reanudar el campeonato en el futuro. Sin embargo, hay clubes que abogan por cancelar completamente esta temporada.

Es la postura de Massimo Cellino, presidente del Brescia. El club italiano, colista de la Serie A, señaló que se debe "cancelar todo hasta la próxima temporada". "Realismo, caballeros. Esto es la peste", señaló el mandatario en una entrevista en el diario Corriere dello Sport.

Esta medida es contraria a las de otros equipos en la liga italiana, como la Lazio. Su presidente, Claudio Lotito, que llegó a manifestar su deseo de volver a retomar el campeonato, algo que Cellino no comparte: "La copa, el Scudetto... si lo quiere Lotito que se lo den. Está convencido de que tiene un equipo inmejorable, dejémosle con esta idea", argumenta.

El dirigente del Brescia se encuentra aislado de su familia, habiendo estado en cuarentena durante 11 días. "He estado con fiebre, el campeonato no me importa... me da miedo salir de casa, tengo depresión....".

"La vida es lo primero. Hay ultras que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, otros están entubados. No se puede seguir jugando este año, hay que pensar en el próximo. Hay quienes todavía no se dan cuenta de lo que está sucediendo y esos son peores que el virus", añade.