Dani Cancela, así vive un futbolista en Hong Kong el Covid-19: "Estaban más preparados por el SARS"

El coronavirus no es una enfermedad nueva. A finales de 2002 surgió el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo por sus siglas inglesas, en China y pronto se propagó por Hong Kong y Vietnam. En el país del lejano oriente se llevó por delante a 348 personas, mientras que en el segundo de los afectados murieron 297 personas teniendo casi 4000 casos menos.

Este virus es el conocido como precursor del Covid-19 por la similitud de sus síntomas. Esto marcó tanto a la sociedad de Hong Kong que nunca más se volverían a tomar una epidemia a la ligera. Con la pandemia que se ha popularizado este 2020 solo han tenido 257 casos con cuatro muertes. Aunque ha repuntado un nuevo brote, la situación parece muy controlada en comparación con el resto del mundo.

En esta Región Administrativa Especial que se convirtió en país con más de 7 millones de personas viviendo dentro de sus fronteras vive Dani Cancela. Este gallego de 38 años decidió hace casi 10 años irse a este país a jugar al fútbol. Desde julio de 2010 juega en el Kitchee, el mejor equipo del país. Desde el lateral izquierdo se ha hecho con un puesto en la selección de Hong Kong en la que trata de ayudar a mejorar el nivel futbolístico.

Dani Cancela, junto a Diego Forlán durante su etapa en el Kitchee Twitter (@DaniCancela3)

Con él analizamos la situación del país con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y con cada vez menos esperanzas de que se vayan a celebrar este verano. Cancela atiende a EL ESPAÑOL mientras pasa una cuarentena voluntaria después de que su familia regresase desde España esta misma semana y su club le propusiera que volviera a los entrenamientos el próximo lunes una vez haya superado una prueba de coronavirus.

¿Cómo se explica que haya tan pocos casos estando tan cerca de China?

"Estamos muy cerca de China. Tenemos siete u ocho abiertas. A partir del cuarto o quinto día después del Año Nuevo Chino, que es cuando se produjo el repunte, solo tenían abierta una frontera y solo se permitía la entrada y salida de residentes. Dicen que medio millón de personas se marchan de Hong Kong a China a pasar el año nuevo. Después de esa fecha hubo un gran repunte. Una vez se fueron solucionando esos casos, no hubo prácticamente contagio comunitario".

¿En qué situación está vuestra Liga?

"Nosotros tenemos el mismo calendario que Europa, empezamos en septiembre la competición. Siempre se para una semana por el Año Nuevo Chino. Con todo esto que pasó se paró la competición hasta hace una semana que se reanudó a puerta cerrada".

"Se está notando que hay un aumento de casos relacionados con gente que vuelve a Hong Kong. Gente que tiene los hijos que estudian fuera y han regresado a casa ha provocado esto"

¿En Japón se están volviendo a parar las competiciones después de reanudarse a puerta cerrada?

"No me extrañaría que volvieran a parar aquí también. Nosotros tenemos que jugar la Champions de Asia, teníamos que disputar el playoff en Febrero y lo pasaron a la última semana de Abril. Teníamos que viajar a Mongolia y Taiwán. Tengo muchas dudas de que se vaya a reanudar entonces. Nosotros tenemos las fronteras cerradas para la gente de fuera. Todos los que llegan tienen que pasar cuarentena de 14 días. Hasta este miércoles solo estaban cerradas con países que estaban sufriendo especialmente el coronavirus".

"Se está notando que hay un aumento de casos relacionados con gente que vuelve a Hong Kong. Gente que tiene los hijos que estudian fuera y han regresado a casa ha provocado esto. Es una ciudad pequeña para la cantidad de gente que vive, es fácil que se propague el contagio con rapidez".

Ese es el principal motivo para cerrarlas fronteras, imagino

"Se nota cierta reticencia a los extranjeros. Hasta ahora la gente que venía de fuera se tomaba las cosas de una manera más relajada. El 99 por ciento de la gente local lleva mascarilla. Se notan esos comentarios. En Hong Kong primero echaban la culpa a China y ahora a los extranjeros. Aquí hace años el SARS mató a mucha gente y es algo que tienen clavado en la memoria. Están muy concienciados y por eso se lo toman muy en serio".

¿A ti te está afectando esta circunstancia como español?

"No me está afectando a mi en particular. Mi familia y yo nos lo tomamos muy en serio. Tenemos tres niños, con un bebé de tres meses y no podemos tomarnos esto a coña. Aquí sabemos hasta el número de la calle en la que vive alguien que ha dado positivo. Entonces está muy controlado"

"Mi familia llegó el lunes desde Europa y esta restricción entraba el martes y no hay necesidad de pasar cuarentena. Yo se lo comuniqué al club y el presidente me sugirió que nos quedásemos toda la semana en casa. Cuando vuelva el próximo lunes tengo que hacerme unos análisis antes de entrenar".

Esta cultura de los países orientales es la que mantiene viva la llama de que se celebren los Juegos Olímpicos en Tokio este verano

"Es una decisión muy difícil de tomar la de cancelar los Juegos Olímpicos. Tantos años preparando una candidatura, mucho dinero invertido, tiene que ser complicado. El brote de coronavirus parece que va por fases. No sabemos cómo va a afectar a América del Sur y a África. O pones hacer test al llegar al aeropuerto, o que llegue todo el mundo 14 días antes para que pasen la cuarentena... Sobre todo se tendrían que celebrar a puerta cerrada para proteger a los deportistas. En Japón, si tienes un brote, se te puede ir de las manos fácilmente".

Viendo lo que ves en Hong Kong y teniendo en cuenta la cercanía y la similitud de culturas, ¿qué sensación tienes?

"En Hong Kong estoy muy tranquilo por la calle. La gente se toma las cosas muy en serio. Los Juegos Olímpicos son palabras mayores. Cualquier responsable que tenga que tomar una decisión, por muy difícil que sea, toma decisiones conservadoras. No lo sé. Siguiendo el patrón que se está siguiendo con todas las grandes competiciones, no tengo todas conmigo de que se vayan a celebrar".

¿Cómo es el nivel de la liga de Hong Kong?

"Estoy en el mejor equipo de Hong Kong. Aquí jugó Diego Forlán o Momo Sissoko. Pero el nivel de la Liga en general es muy débil. Hay equipos que podrían competir contra Segundas de la Liga Española y otros que lo pasarían mal hasta en Segunda B. También juego con la selección nacional donde ha aumentado el nivel recientemente".

¿Te planteas el regreso a España?

"Nosotros estamos felices en Hong Kong, pero porque más o menos me permite estar con mi familia. Fuera de jugar al fútbol, Hong Kong es un país díficil, con un coste de vida muy alto. El club nos paga la casa, los vuelos... todo. Si no tienes un gran nivel adquisitivo, no se puede vivir. Es una opción la de volver a Europa, pero no es la principal. Tenemos algunos proyectos que pueden pasar por otros países de Asia".