La cuarentena del Barça: 'olvida' su crisis en plena guerra entre la directiva y los jugadores

El pasado 12 de marzo LaLiga emitía un comunicado en el que anunciaba que, debido a las circunstancias que rodeaban el fútbol español profesional tras la cuarentena establecida en el Real Madrid y los posibles positivos en jugadores de otros clubes, la competición consideraba que se daban las circunstancias para suspender La Liga.

El estado de alarma decretado por el Gobierno obligó a todos los residente en España a confinarse en sus casas durante, al menos, 14 días. De esa manera los clubs de La Liga de Fútbol Profesional vieron cesada su actividad deportiva quedando esta reducida a los entrenamientos que realizan los jugadores en sus respectivos domicilios.

Hasta ese momento, el Barcelona vivía uno de los momentos más convulsos de su historia reciente. El club pasaba por horas bajas tanto a nivel institucional como a nivel deportivo. Tanto era así que hasta figuras como la de Leo Messi estallaron públicamente contra la directiva.

Gerard Piqué y Leo Messi, durante un momento de parón de El Clásico REUTERS

Destitución de Valverde

La gota que colmó el vaso fue la destitución de Ernesto Valverde. Los pesos pesados del vestuario no estaban a favor de que el 'Txingurri' dejase de dirigir al equipo. De hecho el propio Leo Messi llegó a confesar que fue una decisión que le sentó mal porque, a parte de ser un gran entrenador, Ernesto era una gran persona. Y dejó caer que Valverde fue la cabeza de turco al confesar que lo que sentenció al entrenador fueron partidos puntuales en los que los jugadores fueron más responsables que Valverde.

Messi vs Abidal

Otro de los hechos que sentaron como un tiro al vestuario azulgrana, abriendo más la brecha entre la plantilla y la directiva, fueron las declaraciones de Éric Abidal. El exjugador del Barcelona y actual directos deportivo del club, justificó el despido de Valverde achacándolo a que era un problema con los jugadores. "Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho", dijo el francés.

Ante esta situación, el astro argentino estalló en sus redes sociales dejando entrever que el problema venía de lejos. "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha. Y, además, somos los primeros en reconocerlo cuando no estuvimos bien", decía Messi.

"Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", sentenció.

La rajada de Messi sobre Abidal

Lío de I3 Ventures

El pasado 17 de febrero el Barcelona se vio envuelto en otro escándalo nuca visto. Y es que se descubrió que la empresa I3 Ventures, que había creado cuentas en distintas redes sociales para generar estados de opinión y limpiar la reputación del presidente del club, Josep Maria Bartomeu y su directiva, había sido contratada por el propio Fútbol Club Barcelona. Para más inri, la empresa se dedicaba también a señalar a la plantilla del primer equipo y deteriorar así su imagen así como la del entorno culé.

La cadena SER fue la que mostró a la luz este escándalo de la directiva del Barça, que pagó casi un millón de euros a I3 Ventures por sus servicios. Además, El Larguero, publicó el dossier que demostraba que la empresa señalada era la que realmente se encontraba detrás de esas cuentas no oficiales que se dedicaban a alabar a unos y atacar a otros.

La primera reacción del club fue la dimisión de forma irrevocable de Montserrat Font, directora financiera del Barcelona. Desde los despachos aseguraban que el motivo no tuvo que ver con el 'BarçaGate' provocado por el escándalo de la empresa I3 Ventures, pero su adiós sería consecuencia de su enfrentamiento sobre la forma de llevar la tesorería del club con el máximo responsable del área, Pancho Schroder

En su día, Messi se manifestó al respecto diciendo que todo ese lío era "un poco raro". "Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben. Todo lo que dijo nos lo contó a los capitanes en privado", afirmaba el argentino.

Imagen de las pruebas publicadas por la Cadena SER Cadena SER

Derrota en El Clásico

Si la situación no era ya bastante complicada en el Barcelona, los de Quique Setién perdieron el partido más importante de la temporada. Un Barça irreconocible se presentó en el Santiago Bernabéu y acabó anestesiado con dos goles blancos. Tanto fue así que el propio Gerard Piqué reconoció tras el partido que se iban "tocados pero no hundidos" ya que habían dejado escapar la oportunidad "muy grande de dar un golpe un golpe encima de la mesa".

De esa derrota nació otra polémica. Eder Sarabia, el segundo de Setién, se convirtió en protagonista de El Clásico y es que sus comentarios en el banquillo crearon mucha controversia. Varios jugadores de la plantilla azulgrana se sintieron molestos de modo que el primer entrenador del Barcelona se vio obligado a pedir perdón por la actitud de su segundo.

El Barça toma aire

Con todos estos frentes abiertos el Barça se puso en cuarentena. Este desafortunado parón por el coronavirus ha dado aire a un club 'incendiado' con muchos fuegos por apagar. Habrá que esperar a la vuelta de La Liga para ver cómo retoma el club el inicio de la actividad deportiva y cómo hace frente a todos los problemas que tiene la directiva.

[Más información: Rubiales: "El Barcelona no será campeón si no se juega más"]