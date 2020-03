La Liga, límite 30 de junio: 112 jugadores sin contrato y las cesiones obligan a terminar antes

Ever Banega, Óscar Rodríguez, Marc Cucurella y Santi Cazorla

El coronavirus ha provocado la alteración de los calendarios futbolísticos a nivel mundial. El aplazamiento de la Eurocopa ha dejado hueco para que los campeonatos suspendidos puedan terminar antes del verano de 2020 y todo está en manos del avance y control de la pandemia para que la población pueda ir regresando a la vida normal.

Una vez que tanto Liga como Federación han coincidido en la intención de que la temporada acabe jugándose, y no con los resultados que existen en este momento, siempre que el problema del Covid-19 se haya resuelto antes del 30 de junio, se abren nuevos frentes para buscar la viabilidad de esa idea. Y, precisamente esa fecha, supondrá un quebradero de cabeza para las mentes sobre las que recae la responsabilidad del campeonato nacional.

LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles tendrán que buscar una solución al conflicto que se crearía si el campeonato supera la fecha del 30 de junio sin haber acabado, momento en el que muchos contratos y, sobre todo, cesiones, acaban según lo firmado. Un aplazamiento más prolongado de lo esperado traspasaría el límite de julio donde estos jugadores ya no pertenecerían a determinados clubes.

La realidad es que es algo único, no hay precedentes en la historia de La Liga de que una temporada se haya decidido más allá del mes de julio. El abogado experto en derecho deportivo Juan de Dios Crespo nos habla de "meros supuestos" al no haber ninguna certeza aún de que se pueda acabar después del 30 de junio. De hecho, anticipa que seguramente "hasta mayo no se aclare lo que sucedería con estos contratos".

Sin seguridad

"No hay nada que diga que puedan continuar. Los contratos tienen como fecha de finalización el 30 de junio y solo esta situación excepcional puede hacer que cambien. Federación, Liga y sindicato tendrán que entenderse para esbozar una excepción para ampliar el tiempo que fuera necesario estos contratos", explica Crespo.

Hasta 112 jugadores y 19 clubes, todos menos el Barça, se verían afectados por esta situación en la Primera División. Algunos tan trascendentales como Santi Cazorla, Ever Banega, Ezequiel Garay, Roberto Soldado, Míchel Herrero, Javi Eraso, Diego López o Wu Lei podrían estarse jugando la salvación o los puestos europeos sin la certeza de que pudieran disputar los últimos partidos si se traspasa la fecha marcada en rojo.

La solución podría estar en los contratos temporales para los futbolistas. "Se pueden hacer contratos laborales de una duración determinada. Con una fecha de inicio y una fecha final", explica el abogado experto en derecho deportivo. Pero Banega, en concreto, ya ha firmado un nuevo contrato con el Al Shabab de Arabia Saudí.

"Un jugador que ha acabado contrato y haya firmado uno nuevo, incurriría en una duplicidad de contrato que la FIFA no permite. Entonces tendría que entrar FIFA para hacer una excepción por unas semanas", expone Crespo sobre la duplicidad de contratos en el caso de que el Sevilla quisiera contar con el argentino en esas fechas.

También habría otro problema con quién se hace responsable del salario del jugador que ya tenga contrato con un nuevo club. "Otra cuestión es quién paga el salario y hasta cuanto. En el caso de Banega, seguramente cobre más en Arabia que en Sevilla. Pero ahora mismo son palos de ciego", comenta el abogado experto en derecho deportivo.

Los cedidos, otro problema

Los jugadores que acaban contrato el 30 de junio no son el único inconveniente que se van a encontrar los organismos responsables. Otros irremplazables en sus clubes como Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues, Take Kubo, Cucho Hernández, Rafinha, Enes Ünal, Sandro Ramírez, Aleix Vidal, Borja Mayoral o Carlos Fernández están cedidos y en esos acuerdos está estipulado que la fecha en la que vencen es el 30 de junio.

"Los cedidos se podrían volver a ceder con un tiempo cierto. También se podrían hacer por un número de partidos. El Real Decreto incluye la temporalidad, siempre que tenga principio y final", recalca el abogado Juan de Dios Crespo. Siempre que el club al que pertenezcan esté de acuerdo en la prolongación, estos jugadores podrían continuar.

Pero en el caso de Óscar Rodríguez, por poner un ejemplo, se podría llegar al extremo de que en la última jornada, en el marco de un Leganés - Real Madrid, los locales se jueguen la salvación y los visitantes el título de La Liga. Si se supera la fecha del 30 de junio, los blancos no tendrían la obligación de ceder a Óscar para ese encuentro.

La realidad es que los más afectados son los equipos que ahora mismo están inmersos en la lucha por la permanencia. Leganés, con 14 jugadores, Mallorca y Espanyol, con 10, podrían perder en esa terna a jugadores muy importantes. El Granada, con 12 efectivos, también se vería muy afectado aunque por ahora respira más que los otros clubes citados.

Eso sí, según nos cuenta Juan de Dios Crespo, "esta posibilidad de hacer un nuevo contrato por unas semanas y la posibilidad de alargar la cesión por unos partidos no necesitaría de la aprobación de ninguna medida por parte de la Federación ni LaLiga porque se contempla en el derecho", por lo que esto no entraría en el marco de las discusiones entre los entes responsables. Lo que sí podría entrar es la obligación de alargar esas cesiones que terminan en la fecha establecida.

