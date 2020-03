Diego Costa y su peor 'broma' por el coronavirus en zona mixta que indigna a todo el mundo

Diego Costa ha protagonizado una de las actitudes más reprochables en plena crisis por el coronavirus. Al delantero del Atlético de Madrid no se le ocurrió otra cosa que bromear con el contagio de esta enfermedad tras la victoria de su equipo ante el Liverpool en la Champions League. El hispano-brasileño recorrió los pasillos de Anfield simulando que tosía para tratar de llamar la atención.

Costa pasaba por zona mixta frente los medios de comunicación antes de abandonar el estadio. El delantero no se paró a hablar, pero no solo eso. A su paso iba tosiendo a los periodistas mientras se reía. Una actitud que, sin lugar a dudas, no viene a cuento viendo la situación global en plena crisis por el coronavirus.

El Atleti pasó a cuartos de final de la Champions tras ganar con sufrimiento al Liverpool, pero es toda una incógnita el futuro del torneo. Otras grandes competiciones a nivel mundial como la NBA se van suspendiendo hasta nuevo aviso y la UEFA se enfrenta a una difícil decisión que se deberá tomar en las próximas horas.

◘ Lamentable. La broma de Diego Costa en plena crisis por el coronavirus. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/nvB2OJEJX9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020

Simeone optó por sacar de titular a Diego Costa en detrimento del tocado Álvaro Morata para enfrentarse al Liverpool en el partido de vuelta de los octavos. El hispano-brasileño, sin embargo, pasó desapercibido y tuvo un feo gesto con su entrenador y sus compañeros también a pie de campo. Su cara cuando fue sustituido era todo un poema. Quien entró en su lugar fue Marcos Llorente, que acabó siendo el héroe colchonero con su doblete en la prórroga.

