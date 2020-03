Las opciones de Getafe y Sevilla en la Europa League: de la sede neutral al partido único

La UEFA anunció que los partidos Inter de Milán - Getafe y Sevilla - Roma se suspendiesen por el coronavirus. Los vuelos de España a Italia han quedado cancelados como medida preventiva por la situación de riesgo máximo que se vive en el país transalpino y el crecimiento imparable del caso de afectados en nuestro propio territorio.

"Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos de #UEL no tendrán lugar mañana como estaba previsto", anunciaba el máximo estamento del fútbol europeo en su cuenta de Twitter.

El propio Ángel Torres ya dijo el martes en El Transistor de Onda Cero que el Getafe no viajaría a Milán, aunque eso pudiese acarrear su eliminación de la Europa League: "O se saca el partido de allí o se aplaza. Lo más sensato sería aplazarlo. Salvo que esto cambie mucho el Getafe mañana no va a viajar a Italia. El Getafe no va a volar. No vamos a ir a Italia le pese a quién le pese".

Ángel Torres, en El Transistor

El director general del Getafe, Clemente Villaverde, ha hablado en conferencia de prensa para agradecer en primer término a la UEFA la decisión del aplazamiento: "Queremos agradecer a UEFA su comprensión y la susceptibilidad que ha tenido en este tema. La UEFA está buscando una solución para encontrar una fecha y un lugar para la celebración de este partido".

"Hemos estado en comunicación permanente con la UEFA y con el Inter. Ha sida una iniciativa del sentido común. La voluntad de todas partes de poder encontrar una solución satisfactoria para todos", ha dicho Clemente Villaverde en rueda de prensa. Ahora la duda que se plantea es cómo y cuándo disputar la eliminatoria.

Alternativas tras la cancelación

Se estudian ya los diferentes escenarios posibles para disputar las eliminatorias. "UEFA busca una fecha para celebrar estos partidos. Los equipos realizan su actividad. Ningún equipo ha dejado de entrenar. Los equipos tienen que estar preparados física y mentalmente para jugar cuando se determine por UEFA", ha declarado el director general del conjunto azulón.

Clemente Villaverde, director general del Getafe EFE

Una de las opciones es jugar lejos de España e Italia. Francia sería una opción, en el país galo ya se celebran los partidos a puerta cerrada, pero no se ha suspendido el fútbol. Mientras que en Suiza, por ejemplo, no se deja entrar a nadie al país. También está la alternativa de partido a único con sede neutral.

Sobre jugar a partido único, Villaverde ha dicho que "existe la posibilidad. Se está buscando por UEFA una solución. Una de ellas puede ser esa. Es una en las posibilidades que se baraja. La decisión que va a tomar UEFA va a ser la acertada y en beneficio de equipos". "Es lo que os he comentado. Están buscando la solución y obviamente puede ser esa. Seguro que la decisión va a ser la mejor", ha apuntado sobre jugar en campo neutral.

[Más información - ¿Y si un futbolista se contagia de coronavirus?: el miedo de los equipos que puede parar LaLiga]