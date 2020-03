Alguacil, ante una final de Copa del Rey sin público: "Prefiero que se aplace"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró este lunes "seguro" de que, en el caso de que la final de la Copa del Rey se viera afectada por medidas preventivas frente al coronavirus, se decidiría un aplazamiento del partido y no que se jugase a puerta cerrada.



"No soy nadie para decidir", dijo Alguacil en rueda de prensa, y manifestó que no le gustaría jugar sin público después de llegar a la final. "No soy nadie para decidir, pero estoy seguro que los que tienen que decidir la aplazarían. Esperemos que para entonces ya haya una solución", señaló.

La mañana de este lunes, la consejera de Turismo del Gobierno Vasco, Sonia Pérez, preguntada en Radio Euskadi por la posibilidad de que la final de la Copa se juegue a puerta cerrada, dijo que no se ha llegado al momento de tomar una decisión al respecto, pero que "todo es posible", ya que "todo va muy rápido, todo es cambiante y en cada momento se tomarán las decisiones más adecuadas".

La final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao está prevista para el 18 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla.

[Más información: El PNV quiere boicotear la Copa del Rey: Athletic y Real Sociedad, con la camiseta de Euskadi]