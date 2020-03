Cata Coll: "Ojalá el Madrid haga un equipo de fútbol femenino de verdad, como el Barça o el Atleti"

No siempre se puede empezar una andadura en la élite del fútbol español habiendo fichado por el Barcelona. Pero es lo que le ocurrió a Cata Coll (18 años, Mallorca) el pasado verano, cuando abandonó las filas de la Unión Deportiva Collerense para enrolarse en el subcampeón de Europa. Un momento dorado en su carrera después de haber pasado por Athletic Marratxí y CIDE, clubes locales de su región natal.

La portera se unió a los fichajes estivales azulgranas de Jennifer Hermoso, Caroline Hansen, Andrea Sánchez Falcón y Asisat Oshoala. Sin embargo, su destino no estaría en Barcelona, al menos durante su primera temporada de adaptación en la Primera Iberdrola. Y es que el club catalán firmó a la jugadora como gran apuesta de futuro y decidió que saliera cedida al Sevilla.

En tierras andaluzas es donde Cata Coll se ha curtido en la élite. La mallorquina cerró un 2019 histórico en el que consiguió su primera convocatoria con la selección española absoluta. Este verano afronta un Mundial con una ilusión desbordante.

Después de haberse asentado en la portería del Sevilla, erigiéndose como una de las mayores promesas del fútbol femenino nacional, Cata Coll ha atendido a EL ESPAÑOL para analizar su temporada mientras se encuentra concentrada con la Selección sub20. Todo ello en una semana importante para la figura de la mujer, con el '8M' a la vuelta de la esquina.

Pregunta: Hola Cata, gracias por atender a EL ESPAÑOL. ¿Cómo estás?

Respuesta: "Hola, muy bien. Ahora mismo estoy concentrada con la Selección.

P: Ahora estás con la sub20, pero ya fuiste convocada en mayo de 2019 con la absoluta. ¿Cómo fue aquella experiencia?

R: "No me lo esperaba. Al final tenía 18 años recién cumplidos y no me lo esperaba. Me convocaron a mí y a una de la sub17. Era como una recompensa por el trabajo bien hecho. Fue un placer estar con las mejores de España".

P: ¿Te ves a corto plazo como una habitual en las convocatorias de la absoluta? ¿Has hablado con Vilda?

R: "No. De momento tengo en mente el Mundial sub20 de agosto. La absoluta ya llegará con el trabajo. Ahora estoy concentrada en el presente".

Cata Coll despejando la pelota en la final del Mundial sub20 EFE

P: ¿Y en la Eurocopa absoluta del próximo verano?

R: "Solo pienso en el Mundial sub20. Es mi último año en categorías inferiores y en 2018 me quedé a las puertas de ganarlo. Estoy centrada en eso".

P: Al final te consideran una de las mayores promesas del fútbol español bajo palos. ¿Cómo lo vives?

R: "Al final no piensas en eso, porque como subes también bajas. Tienes que tener los pies en el suelo y trabajar en el día. Paso a paso iré creciendo".

P: Precisamente esa debió ser una de las razones por las que te fichó el Barça. ¿Cómo se gestó tu llegada al club el pasado verano?

R: "Salí del Collerense y que te fiche el Barça es sorprendente. Pero yo sé que aún no soy jugadora del Barcelona, aún está Sandra Paños allí, que está a años luz de mí. Por eso dije que quería irme cedida el primer año. Creo que ha sido lo más acertado que he hecho. Me fui a un club grande como el Sevilla pero con más posibilidades de jugar. Estoy teniendo muchos minutos y el año pasado no me hubiera esperado esto".

Cata Coll, portera española. Foto: fcbarcelona.es

P: ¿Cómo está siendo tu primera temporada en el equipo probando la élite? ¿Te sientes importante allí?

R: "Al principio es duro, te desconcierta no jugar porque vienes de jugar todo en tus equipos. Es frustrante empezar sin jugar, pero es parte del fútbol y de la madurez. Hay que saber esperar tu momento. Pero ahora he sabido aprovechar mi oportunidad. Cada partido es una final".

P: ¿Por qué elegiste el Sevilla?

R: "El entrenador Cristian Toro me gustaba mucho, la ciudad me llamaba la atención y estaba Olga, una compañera de la Selección. Además el tiempo se parece a Mallorca (risas). Todo eso me ayudó a decidirme".

P: Algunos apuntan a que lucháis por no descender, otros por objetivos más ambiciosos. ¿Cuál es la realidad en el vestuario? Al final os habéis metido en semifinales de Copa pero vais undécimas en liga -a dos puntos del descenso-.

R: "El objetivo es quedar lo más arriba posible en liga. No estamos para descender. Intentaremos ganar todos los partidos que nos quedan".

P: ¿Piensas en la final de Copa?

"Una semifinal contra el Barça... ¿Por qué no ganarla? Yo confío en mi equipo. Competimos muy bien y sabemos lo que es jugar contra ellas. A una final todo el mundo se quiere meter y ojalá seamos nosotras".

P: ¿Es especial para ti jugar contra el Barça?

P: "Sí, ya lo fue en liga. Siempre intentas demostrar que puedes ser portera del Barça. Al final juegas contra un club muy especial. Intentas dar el 100%".

Cata Coll, el día de su fichaje por el Barça FCB

P: ¿Esperas seguir el próximo verano o el plan es regresar a Barcelona?

R: "La verdad es que no lo sé. Lo que te digo es que vivo el presente. Tengo un Mundial por delante y no estaré pensando en verano en la temporada que viene. En Sevilla estoy muy a gusto y creo que todavía me queda un poco para estar en el Barça. Al final todo va rodado y sale solo".

P: Te sitúan como relevo de futuro de Sandra Paños en Barcelona. Eso son palabras mayores. Al final es la portera menos goleada del campeonato en los últimos años. ¿Te ves volviendo al Barça, compitiéndole el puesto y siendo titular?

R: "Me veo compitiendo con Sandra, pero aún no es el momento. Quiero competir con ella porque soy joven y siempre buscas aprender de las mejores. Ella está a muy buen nivel y podría aprender mucho".

Sandra Paños con la selección española EFE

P: Sandra Paños, Ainhoa Tirapu, Andreea Paraluta y Lola Gallardo fueron de las porteras más destacadas de la temporada pasada. ¿Con quién te quedas? ¿Qué estilo te identifica más?

R: "A mi siempre me ha gustado Sandra Paños. Su porte, la seguridad que da al equipo. Me quedo con ella".

P: ¿Cómo ves al Barcelona desde la distancia? ¿Es un problema la superioridad que muestra el Barça en liga? Pocos equipos consiguen hacerle le hacen frente.

R: "Al final juegan en otra categoría. Los clubes tienen que fichar y hacer buenos equipos. Se está notando la diferencia con el Barça porque tienen mucho dinero para gastar en fichajes. Los demás equipos deben apostar. El Barça busca competir en Champions y ganar en Europa. Tienen un equipo perfecto para ello".

P: A nivel personal, ¿crees que ha sido positiva la entrada del Real Madrid en el fútbol femenino?

R: "Por su puesto. Es muy positivo. Ojalá haga un equipo de verdad, como el Barça o el Atleti, y no haya solo uno de verdad. Es algo que tienen que hacer todos los equipos; como Sevilla, como el Levante... Eso hará que el fútbol femenino crezca más".

Cata Coll, durante un partido con el Sevilla Sevilla FC

P: Cambiando un poco de tema, está semana es el Día Internacional de la Mujer. ¿Son días importantes para ti? ¿Crees que es importante que haya movilizaciones por el 8M?

R: "Claro que es importante. Ojalá no ocurrieran estas cosas. Ojalá un día se acabe todo esto y haya igualdad. Es algo de la sociedad que tiene que cambiar. Es un tema de educación. Poco a poco se va cambiando y poco a poco se conseguirá que vaya desapareciendo".

P: En lo que respecta a tu profesión, ¿crees que el futbol femenino ha cambiado en los últimos años? ¿Notas mayor respeto de clubes, sociedad e instituciones?

R: Sí, se está viendo. Tanto en la Selección como en los clubes, con el convenio que acabamos de firmar. Creo que va a haber mejora. Yo tengo la suerte de vivir la mejor época del fútbol femenino y no es tan buena, imagínate. Estamos trabajando para que las que vienen no tengan ningún problema, tengan todo hecho y no tengan que luchar por nada".

P: ¿Qué diferencias ves que hay con el fútbol masculino? ¿Ves desigualdad?

R: "Sí, en temas de salario y afición hay mucha desigualdad. A nosotras en el Sevilla no nos vienen a ver tanto. 200 personas, no más (risas). Los estadios no están llenos. Pero nos tenemos quedar con la mejora, que está siendo muy positivo".

P: ¿Cómo ves el fútbol femenino de aquí a 10 años?

R: "Pues veo que ya no tendremos que pedir ni convenios, ni subida de salarios. Y sobre todo que la gente se anime a verlo y disfrute con nosotras, como hacen con los chicos. Esperemos que un día digan: 'hoy hay partido de fútbol de chicas y vamos a verlo'. Ojalá algún día la gente se enganche al fútbol femenino".

P: ¿Qué le dirías a una persona que no ha visto nunca fútbol femenino para animarle a que pruebe a ver un partido?

R: "Si ven un partido, verán más. Pero no cualquier partido, si no uno bueno. Al final hay que entender que el fútbol femenino no es igual que el masculino. No es así. Es un fútbol distinto. Pero que la gente lo vea, que se pongan un partido, que al final gusta".

P: Ojalá que siga creciendo Cata.

R: "Ojalá".

P: Mucha suerte esta temporada.

R: "Muchas gracias a vosotros".

