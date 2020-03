Laura Mena y Sandra Martínez, pioneras de los eSports en España: "El FIFA no es solo de chicos"

En las navidades de 1993 comenzó una locura a nivel mundial en forma de videojuego que no tiene comparación a día de hoy. Electronic Arts decidió que en su banco de juegos debía de tener uno dedicado al fútbol. Bajo el sello de EA Sports, una filial de la marca, nació el FIFA International Soccer.

Antes hubo muchos otros videojuegos que buscaban simular el fútbol real, pero este era el primero que revolucionó el mundo con la vista isométrica del campo. Hasta entonces los juegos solo mostraban el balompié desde la vista lateral o desde la aérea.

Luego llegaría la inclusión de clubes y jugadores reales con licencias, mejores gráficos, música, modos de juego y otras muchas innovaciones que le convirtieron en el simulador de referencia. Pero el gran cambio ha llegado con internet y los modos de juego online; sobre todo el Ultimate Team.

Los enfrentamientos entre jugadores de cualquier parte del mundo a través de la red han llevado al universo FIFA a otro nivel, el de los eSports. Las competiciones de videojuegos son tan serias que hay patrocinadores, prestigio y, sobre todo, dinero en juego.

La proliferación de los vídeos de 'gamers' y de sus canales a través de YouTube y de los directos a través de plataformas como Twitch ha supuesto el crecimiento de los jugadores que, en algunos casos, se han convertido en estrellas. El único pero que había era que las principales caras mundiales eran chicos, un tópico que poco a poco se está rompiendo.

Laura Moreno con la camiseta del Real Zaragoza durante la presentación de la eLiga Santander LALIGA

Este pasado mes de febrero se presentó en Madrid la tercera edición de la eLiga Santander, la primera en la que la mayoría de los clubes de Primera y Segunda División estarán representados. También será la primera con representación femenina entre los jugadores oficiales.

Sandra Martínez (SaNkHs94), a sus 25 años, y Laura Moreno (LaurixGames), a sus 34, son las revolucionarias que quieren mostrar al mundo entero que el FIFA no es solo para chicos. La malagueña, que representará al Real Zaragoza, fue la primera profesional en España, tiene 24.000 seguidores en YouTube y fichó el año pasado por uno de los equipos de eSports referencia del país, DUX Gaming. La leonesa, con casi 13.000 'followers' en Twitch, representará al Huesca en esta edición de la eLiga Santander.

Una de Málaga ficha por el Zaragoza y otra de León por el Huesca, ¿cómo se come eso?

Sandra Martínez: Lo mío vino porque el Huesca quería a una chica. Supongo que vieron alguno de mis directos. Se pusieron en contacto conmigo y para allí que fui. Yo tampoco seguía mucho al Huesca, la verdad. Ahora soy del Huesca a muerte.

Laura Moreno: Nada, que queríamos irnos lo más lejos posible de casa (Risas). Yo como ya estaba en DUXGaming fue todo a través del acuerdo al que llegaron con el Zaragoza. Yo no seguía mucho al club, pero ahora soy una más. A ver si subimos. La gran mayoría de los que representamos a un equipo no creo que lo siguieran. Yo por ejemplo soy del Málaga y del Barça y creo que Sandra es del Madrid.

Sandra Martínez, con la camiseta del Huesca Twitter (@SaNkHs94)

Encima una del Barça y otra del Madrid, vaya rivalidad que vais a tener

SM: (Risas) Huesca - Zaragoza y Barça - Madrid, más rivalidad imposible.

Para los que no sepan lo que es la eLiga Santander, explicadles cuál es el formato

LM: Pues en el primer torneo había dos rondas preliminares en línea para clasificarte para el presencial que fue el pasado 14 de febrero en Madrid. Tenías que ganar la primera y la segunda y los 16 mejores compitieron allí. Ahora esta semana jugamos el primer torneo online. Luego habrá otro online que será determinante para el torneo presencial que se jugará en Barcelona. Y luego la gran final será en Madrid.

¿Y creéis que podréis estar en esa gran final?

SM: Hombre, totalmente. Nosotras llevamos poquito, pero también otros que llevan mucho no están mejor que nosotras en la clasificación.

LM: Hay mucho nivel, también es nuestro primer año compitiendo. Así que poco a poco. Hay gente que se dedica íntegramente a esto y las dos tenemos otras ocupaciones fuera de esto. Yo tengo mi trabajo y Sandra estudia. No podemos dedicarnos al cien por cien.

Claro, es que esto marca la diferencia... ¿cómo es vuestro día a día?

LM: Lunes y martes descanso de mi trabajo, que es dentro del Ayuntamiento de Fuengirola. Además tengo un negocio. Estoy las 24 horas a tope. Luego llega el finde y le tengo que dar al FUT Champions a tope. De miércoles a domingo tengo las ocho horas de trabajo ya cogidas. Más lo que le dedico a mi otro negocio. Pero estoy contenta porque es algo que me gusta y saco tiempo de donde sea.

SM: Yo voy a clase por la mañana. Estudio Educación Infantil aquí en León. Suelo ir al gimnasio por la tarde después de comer. Y luego ya me pongo con mi trabajo que es hacer directos en Twitch todas las tardes. Los findes también estoy a tope con el FUT Champions.

Laura Moreno: "Trabajo en el Ayuntamiento de Fuengirola y tengo un negocio además de dedicarme al FIFA"

Es que no descansáis ni un día

LM: Qué va. Yo en mis días libres aprovecho para grabar vídeos para mi canal, para DUX Gaming y para entrenar. Los dedico para exprimir el FIFA al máximo.

¿Y cómo es evadís de las pantallas?

SM: Quieras o no, el hecho de ir a clase ya me ayuda a despejarme. En el gimnasio también. También me gusta ir a jugar al fútbol o estar con mi perro un rato. No se cómo nos quedamos ciegos.

LM: Es que si no estás haciendo directos, estás entrenando o haciendo otra cosa, pero no paras de jugar. Yo me distraigo mucho con mi perro. Lo saco a pasear, lo llevo a todos lados. Tengo un río detrás de mi casa. Por las mañanas me gusta pasear con él bastante tiempo y por las tardes llevarlo a un parque.

SM: Y si no jugando a otro juego, somos así (Risas).

Laura fue la primera jugadora profesional, ahora con Sandra hay una nueva cara femenina... ¿cómo se lleva esta fama que tenéis las gamers?

LM: Para mí es muy diferente cuando estás en casa y haces tus directos a cuando estás en el sitio compitiendo contra otro presencialmente. Yo me pongo muy nerviosa. Que tengas 200 o 300 personas en directo no me importa, es un número. Pero tener a 20 detrás de ti diciéndote cosas lo llevo peor. Estás en tu zona de confort y ahí no pasa nada.

Ahí podéis tirar el mando al suelo cuando perdéis y no pasa nada, ¿no?

SM: No, no. Que solo nos dan uno y hay que cuidarlo (Risas).

¿Y cómo es el trato del seguidor de los eSports en las redes sociales?

LM: Siempre hay gente que critica lo que haces. Pero si nosotras hemos llegado a donde hemos llegado, es por algo. Es difícil competir porque hay muchísimo nivel. Pero, en general, me tratan bien en redes.

SM: También hay mucha gente que habla sin saber. Cuando fiché por el Huesca, mucha gente decía "por qué estás tú y no está este que se lo merecía más".

LM: A mí también me pasó cuando fiché por DUX. Pero yo se las razones y estoy tranquila. Pero estos son los que menos aparecen. De 100, serán dos. Aunque al final son los que más llaman la atención. Pero por lo general los comentarios son positivos y yo que sigo a Sandra también veo buenos comentarios.

Aunque sean pocos, ¿creéis que estos comentarios son por el hecho de que seáis chicas?

SM: Muchos sí. En mi equipo somos dos, un compañero y yo. ¿Por qué no se pregunta la gente por qué han fichado a IcyJoni y conmigo sí? Pues no se. Tendrían primero que mirar por qué me han querido fichar. Al final todos esos que te critican en Twitter, la gente se vuelve contra ellos porque no tienen razones para criticarte.

LM: Al principio te afectaba un poco más. Siempre va a haber gente que critique.

LauriXGames (Laura Moreno) y DjMaRiiO (Mario Alfonso), en el momento en el que se anunció su fichaje por DUX Gaming Twitter (@LaurixGames)

¿Cuánto tiempo os veis jugando profesionalmente?

SM: Yo es que me lo tomo como que es mi trabajo.

LM: Te da rabia algunas veces cuando estás haciendo algún directo y te dicen: "Ponte a trabajar". Pero si es que estoy trabajando. Por ejemplo Sandra trabaja mucho, está todos los días como un clavo a las 20:00 horas haciendo directos. Yo no puedo por mi otro trabajo.

Vosotras sois las cabezas visibles de este 'movimiento feminista' en los eSports, ¿veis que haya crecido el interés entre el público femenino?

SM: Yo veo que cada vez vienen más chicas a ver mis directos y que también juegan al FIFA. No se dedican profesionalmente ni compiten, pero cada vez son más.

LM: Yo es que cuando empecé a hacer directos en Twitch, no había ninguna chica más. Es verdad que ahora con mis otros trabajos, con lo que hago para DUX y con que también quise hacer más contenido para mi canal propio de YouTube, pues hago menos directos. Pero cuando me metía en Twitch para ver conocí a Sandra. Cuando me cogieron en DUX, en muchas entrevistas dije que iban a aparecer más chicas en este mundo y no ha pasado ni un año cuando ha aparecido Sandra en la eLiga.

Sandra Martínez: "Cuando fiché por el Huesca, mucha gente decían: 'por qué estás tú y no está este que se lo merecía más'"

Hay que acabar con ese estereotipo de que el FIFA es solo para los chicos

LM: Claro. A mi me gusta el FIFA y el fútbol por mi madre, no por mi padre. Ella siempre ha sido socia del Málaga. Le encanta el Madrid, va a Madrid a verlo. Fue ella la que me inculcó mi afición por el fútbol.

Esta semana el ministro Garzón ha anunciado que iban a regular los sobres del Ultimate Team, no se cómo ha sentado la noticia en la comunidad

SM: A mi muy bien porque nunca me toca nada. Veo que todo el mundo tiene equipazos porque ha metido dinero. Y yo no (Risas).

LM: Es un tema difícil. Si quieres competir, tener buenos jugadores, tienes que meterle dinero. Es el azar.

Vosotras hacéis directos o vídeos abriendo sobres, ¿pensáis que fomentáis la ludopatía?

SM: Yo no. Siempre digo que la gente no compre. Yo lo hago para que la gente lo vea, pero es que encima no toca nada.

LM: Yo desde siempre he visto vídeos de FIFA en YouTube, a DjMaRiiO sobre todo que ha sido el que más fama cogió con todo esto. Pero a mi no me incitaba a comprar. Yo sabía que con mi sueldo no podía permitirme gastar dinero en eso. Ahora es una inversión, yo se que lo voy a recuperar por otro lado. No al nivel de DjMaRiiO, pero ahora gasto dinero en eso.

SM: Yo creo que es todo lo contrario, que incitamos a que no compre la gente.

LM: Lo digo siempre. No compréis porque ya veis que no toca nada.

La última, ¿qué significaría para los eSports que Laura o Sandra levantasen el título de la eLiga en mayo?

LM: Sería la leche. Supondría un antes y un después.

SM: A toda esa gente que decía que no podíamos, les cerraríamos la boca. Yo creo que marcaríamos un camino en el que las chicas verían que pueden jugar profesionalmente al FIFA.

