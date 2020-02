La Federación no permite al Leganés buscar a un sustituto para Martin Braithwaite

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado la solicitud realizada por el Leganés para poder fichar a un futbolista fuera del periodo de traspasos tras la salida rumbo al Barcelona del danés Martin Braithwaite una vez que se depositó su cláusula de rescisión.

El club blanquiazul mostró su disconformidad con esta normativa a través de su director general Martín Ortega: "Queremos alzar la voz. El perjuicio es enorme. No entendemos de ninguna manera la regulación actual. Que a un equipo, porque se lesione un jugador de larga duración, pueda de forma unilateral, traslade ese problema al 100% al Leganés".

Lo que molestaba al Leganés no era que el Barça les hubiese 'robado' a un jugador, sino que no se hiciese de una forma negociada: "Entenderíamos que la normativa habilitase una autorización al Barcelona para llevar a cabo un fichaje mediante mutuo acuerdo, pero no mediante esta fórmula, con el pago de la cláusula de rescisión", añadió un Martín Ortega.

◘COMUNICADO OFICIAL I La RFEF desestima la solicitud excepcional del C.D. Leganés para poder fichar



El Leganés, ha emitido un comunicado que ha hecho público a través de sus canales oficiales. Este aclara que el ente federativo se fundamenta en que no existe ninguna normativa de aplicación que habilite y pueda permitir la solicitud, al tiempo que argumenta que, de hacerlo, podría darse pie a una cadena de traspasos fuera del periodo de inscripción.



Según la RFEF esto causaría un notable daño a la integridad de la competición y la equidad de los participantes. Asimismo el organismo les ha explicado que se elevó la consulta a la FIFA recibiendo igualmente una respuesta negativa y que trabajará para suprimir el artículo 124.3 de su Reglamento General, el cual permite poder fichar por lesión de larga duración.

Consideran injusta la normativa

"El Leganés se reafirma en que nos hallamos ante una normativa injusta, que atenta contra la integridad de la competición y el derecho de todos los clubes a competir en igualdad de condiciones, y que ha causado un enorme y grave perjuicio al club", concluye el comunicado.

