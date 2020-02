Chimy Ávila: "De mis compañeros de la infancia, el que no está preso, está en un cementerio"

'Chimy' Ávila ha sido una de las revelaciones de la temporada en La Liga. Una grave lesión le frenó y no se le podrá ver sobre un terreno de juego hasta la próxima temporada, pero el fútbol español no se olvida de él. El delantero de Osasuna es el último protagonista del programa Informe Robinson de Movistar+.

El jugador repasa su dura infancia bajo el título de "La pasión según el Chimy Ávila". Su historia empezó en Rosario (Argentina) en el barrio Empalme Graneros. Allí pasó por todo tipo de penurias y se vio envuelto en la peligrosidad de sus calles. Su crudo testimonio queda plasmado en el programa que se emitirá al completo este jueves.

"He cometido errores en mi vida. He hecho muchas veces el mal. Me acuerdo de mis compañeros de la infancia: el que no está preso, está en un cementerio", dice en el adelanto del programa.

