Quique Setién: "El resultado contra el Nápoles no va a influir en El Clásico"

San Paolo acoge este martes 25 de febrero el partido de la ida de los octavos de final de la Champions League entre el Nápoles y el Barcelona. En la previa del encuentro ha comparecido ante los medios de comunicación Quique Setién.

La llegada del técnico cántabro al banquillo del Barça no fue idílica, pero con el paso de las semanas, el equipo parece haber reconducido el rumbo y ahora se encuentra en una semana clave para la consecución de los objetivos al final de la temporada.

Sobre el rival

"Siempre les digo a los jugadores que tenemos que esperamos la mejor versión del rival. Y en estos partidos, todos los equipos tienden a dar lo mejor de sí mismos. El partido será complicado para los dos equipos, seguramente con alternativas y disputado. Espero al mejor Nápoles. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer en las eliminatorias de Champions. Superaron a rivales de entidad y nos darán una versión extraordinaria de su equipo".

Presión por Roma y Liverpool

"La realidad es que se ha hablado poco de lo que ha pasado. Seguramente todos los tienen en mente, pero llevamos una dinámica positiva. Quizá hemos vivido partidos en nuestra Liga tremendamente duros que hemos superado bien. Estamos en un buen momento y ellos también. Confío en que sigamos esta dinámica".

Debut en Champions

"No cabe duda de que es mi primer partido de Champions, tiene una motivación especial. Es emotivo para mí empezar este periplo en Champions en un estadio como este lleno de pasión y de historia. Un partido que va a ser apasionante y que espero que el partido quede en el recuerdo".

Sobre Gattuso

"Me han llegado las palabras de Gattuso. Me siento muy halagado por su manifestación. Para mí es un orgullo que este grandísimo futbolista haya dicho estas palabras sobre mi trabajo. Me quedó un buen recuerdo del partido ante el Betis. Fabián y Lo Celso tuvieron una tarde esplendorosa allí. Me gustaría que mañana pasase lo mismo. Le agradezco esas palabras".

Seis segundos en recuperar el balón

"No sé si recuperamos el balón en seis u ocho segundos. No lo había valorado. Pero es una parte importante de nuestro crecimiento. Recuperar pronto el balón y es mejor que lo tengamos nosotros en lugar del rival".

Coronavirus

"Estoy preocupado por los posibles afectados. Desde aquí le mando mi solidaridad. Esto le puede pasar a cualquiera".

Quique Setién, en rueda de prensa Reuters

Opinión sobre Fabián

"Es un jugador al que tengo cariño y que esta afición también se lo ha cogido. Ha tenido un crecimiento espectacular. Yo me alegro por él y espero que no ponga sus virtudes en el campo. Pero me alegro de su crecimiento. No solo es un grandísimo futbolista y un tipo humilde sino que es una bellísima persona".



¿Prioridad al centro del campo o a atacar?

"En un sentido o en otro, siempre será con la intención de buscar la portería rival. Con un punta más o un punta menos, nos es indiferente".

Importancia del resultado antes de El Clásico

"Podemos decir que estamos en un buen momento. Primero afrontamos este partido porque es el inmediato. Sacar un buen resultado aquí, incluso ganar el partido… No influye. Todos los partidos son importantes".

Virtud del Nápoles

"Le doy más valor a los futbolistas, son los que marcan las diferencias. Si están en un momento alto de inspiración, resuelven las cosas que hay en la pizarra. Siempre tiene un plan. Está claro que la mayor parte va a tratar de salir desde atrás. Luego, si conectan bien con ese inicio del juego te pueden hacer daño. Tienen recursos técnicos y de calidad que le pueden hacer daño. Contamos con futbolistas muy buenos que pueden hacer daño".

Messi, en el campo de Maradona

"Seguramente. Como si pusiéramos ahora a Maradona. Leo es un grandísimo futbolista que lleva catorce o quince años todos los partidos y esa es la diferencia con el resto de jugadores que están a su nivel. La diferencia la ha marcado que no hemos visto a un futbolista con tanta continuidad como Messi, que después de tantos años hace partido así. Disfruté con Maradona, con Cruyff, con futbolistas enormes que nos han atraído a amar este deporte".

¿Lenglet o Umtiti?

"Los dos están en un gran estado de forma. Seguramente tomaré la decisión a las tres de la mañana, pero dependerá de algunos matices que siempre van a influir. Los dos son muy parecidos pero tienen cosas diferentes. No lo tengo decidido y es un compromiso que tendré hasta final de temporada".

