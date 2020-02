Piqué: "Creí las explicaciones de Bartomeu, le vi tocado"

La Champions League regresó la pasada semana con los cuatro primeros partidos de ida de los octavos de final. Ahora toca que acabe esta ronda con otro póker de encuentros entre los que se encuentra el Nápoles - Barcelona que se disputa este martes 25 de febrero en San Paolo.

Antes del partido, ha comparecido ante los medios de comunicación uno de los protagonistas del mismo. Gerard Piqué acudió a sala de prensa para someterse a las preguntas de los periodistas en la previa del encuentro.

Visita a San Paolo

"Venir aquí para el Barça, que es la primera vez que viene, es diferente, Siendo futbolista te gusta probar cosas nuevas. El Nápoles ha mejorado mucho últimamente. Seguro que será muy complicado Ganó a la Juve, al Liverpool... Ante los grandes se crece. Hay que estar alerta para no tener un susto".

Pitos en el Camp Nou a la directiva

"Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo ,en los últimos años el resultado es lo que ha aguantado al club. Hay que intentar ganar porque si no las aguas no bajan tranquilas del todo. El partido es lo bastante importante como para pensar en otras cosas. Hay que salir concentrados porque la semana es muy importante. Luego viene El Clásico y queremos tener una linea ascendente de juego y resultados para crecer".

Adiós al cartel de favoritos

"Puede que otros años llegamos siendo mas favoritos o yendo un poco mas sobrados. Es cierto que no somos los mas favoritos, pero somos el Barça y estoy convencido que posibilidades tenemos. Lo importante es pasar esta eliminatoria y luego ya veremos. Otros años llegamos muy bien a esta fase y ahora no parecemos tan fuertes y puede que en abril o mayo vayamos como un tiro".

Escándalo digital

"Me molestó, no sabría que decir. Las redes sociales son incontrolables. Sobre las explicaciones del presidente, lo vi y me creí que él no lo sabía. Cuando tuvimos la reunión estaba un poco tocado. Ya salió, ya explotó el tema. Pasemos página y pensemos en el fútbol para que no nos perjudique".

Roma y Liverpool

"No lo vamos a olvidar nunca, Fueron dos golpes muy duros en la historia del club y de los jugadores. Pero de las grandes derrotas puedes sacar cosas positivas y mirar al futuro. Creo que todo lo que venga sabremos como afrontarlo y tirar para adelante. Seguro que cosas aprendimos".

Títeres

"¿Putxinelli? Aquí lo saben porque es un personaje de la comedia italiana. Putxinelli hay en todos lados. En ese caso creo que era evidente y lo quería manifestar. Pero eso no era un mensaje a la directiva. Todas las directivas tienen gente afín que les pasan información. Está bien, lo hace todo el mundo. Es normal. Cuando se pasan ciertas lineas hay que salir al paso. Sobre el enfado del vestuario son cosas que suceden. Pasar página y centrarse en el fútbol. Es lo importante".

Gerard Piqué, en rueda de prensa Reuters

Estabilidad y ayuda al club

"Al final creo que se le da demasiada trascendencia. Nosotros nos centramos en lo que podemos controlar, el campo. Lo demás es ruido. Estamos menos protegidos los jugadores, sí, pero es parte del club en el que estamos. Al final si el equipo funciona y los resultados son buenos, dan igual los números económicos, lo que pase en el club. Por eso vamos a intentar ganar partidos".

Messi y el Nápoles

"No he tenido ocasión de hablar con Leo de jugar aquí. Imagino que estará contento de jugar en un estadio con esta historia. Pero al final lo importante es clasificarse, no la tradición. Vamos a sacar un buen resultado, eso dejará contento a la gente".

¿Fichaje de Messi por el Nápoles?

"No sé si Messi puede jugar en el Nápoles -por la comparación con Maradona-. Supongo que es difícil. Preguntadle a él, es dueño de su futuro. Por lo que a mí me incumbe, que se retire aquí, en el Barcelona. No penséis mal".

Messi y Maradona

"Maradona es un jugador importantísimo para este deporte, que pasó por el Barcelona y también por el Nápoles. Entre Diego y Leo que es la pregunta del millón, me quedo con la regularidad de Leo y la magia que hace a diario desde hace tantos años".

Gestión del club

"No me pongo en si el club está mal o bien gestionado. No tengo información para eso. Eso lo dirá el socio. Una cosa es lo que sale en la prensa y otro lo que pasa, si es cierto o no. Lo más importante del club es ganar. Lo sabemos. Si queremos tener tranquilidad lo más importante es seguir ganando y jugar bien. En este club es muy importante cómo ganas".

El Clásico

"Cada partido marca el siguiente y el resultado de mañana seguro que influirá el domingo. Hace dos semanas fuimos al Villamarín a 6 puntos del Madrid. La situación ha cambiado por completo. Si ganamos mañana nos ayudará a afrontar el partido del domingo con mas tranquilidad".

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Nápoles - Barcelona]