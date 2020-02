Gattuso, sobre Messi: "Hace cosas que solo veo en la PlayStation"

Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, destacó el crecimiento del Barcelona, su rival este martes en la ida de los octavos de final de la Champions League, tras la llegada de Quique Setién al banquillo y advirtió de que el argentino Lionel Messi, al que definió como el mejor del mundo, es solo la guinda a un equipo de enorme potencial.



Gattuso, que abrió la rueda de prensa de la víspera enviando un mensaje de apoyo a los afectados en el norte de Italia por el coronarirus, pidió a su equipo competir con carácter y concentración para tener opciones ante un rival que ve "más preparado".



"Estaré satisfecho si veré a un Nápoles que juega con la cabeza alta, sin miedo, sin dar sensación de estar preocupado. Quiero ver a un equipo vivo, que juega hasta el final. Nosotros debemos hacer un gran partido de equipo. No existe solo Messi", aseguró, antes de expresar toda su admiración por el número 10 del Barcelona.

Leo Messi celebra un gol con el Barcelona EFE

A los pies de Messi

"Lleva muchos años siendo el jugador más grande. Es el más grande no solo a nivel técnico, sino por como vivió su carrera. Nunca dijo una palabra equivocada, siempre perfecto. Es increíble. Hace cosas que solo veo en la PlayStation y le veo hacer cosas impensables", afirmó.



No quiso hacer comparaciones con el argentino Diego Armando Maradona, leyenda eterna del Nápoles y que llegó al cuadro italiano precisamente procedente del Barcelona, aunque sí admitió que ve elementos similares.



"Diego es el dios del fútbol. Yo le vi en los vídeos. Nunca le vi en el estadio, pero sé el campeón que fue, sé que fue uno de los más grandes del mundo. Pero ahora veo a Messi hacer lo que hacía Maradona. Y siento no haber visto a Diego en vivo", aseguró.



Gattuso expresó además su aprecio por Setién, del que trató de aprender cuando el actual técnico barcelonista entrenaba a Las Palmas.



"Con Setién estoy volviendo a ver un Barcelona que en los últimos años no se veía. Siempre buscan recuperar el balón nada más perderlo, explicó el técnico del Nápoles.



"Todos dicen que el Barcelona llega a Nápoles con 14 jugadores y luego solo 'chicos' jóvenes. Yo aconsejo ver esos 'chicos' con qué calidad interpretan el fútbol. A Setién lo espié cuando estaba en Las Palmas. Luego me tocó en la Europa League cuando él trabajaba en el Betis. Me gusta la visión de fútbol de Setién, le gusta jugar, pero defiende con atención. Respeto su cultura de trabajo", agregó.



Un rival que, según Gattuso, obligará al Nápoles a "no fallar nada en los 180 minutos del doble enfrentamiento" y que requiere "lucidez para controlar el partido en todo momento" y no fallar jugadas en fase de salida de balón.



"El Barcelona tiene algo más que nosotros, lo sabemos. Pero nosotros debemos preparar bien el partido y en el fútbol nunca se sabe", añadió.



También dio las gracias a Carlo Ancelotti, al que sustituyó en diciembre, por el trabajo realizado y por haber clasificado al Nápoles para estos octavos de final.

