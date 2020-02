Neuer la vuelve a liar con los pies: el tremendo error que casi condena al Bayern

El Bayern Múnich abría este viernes la jornada alemana con un partido en casa ante el colista Paderborn. En un principio, el líder de la Bundesliga se enfrentaba a un rival asequible pero la situación se complicó cuando Manuer Neuer la volvió a 'liar' con una salida fuera del área.

El conjunto dirigido por Hansi Flick empezó ganando por medio de Serge Gnabry. No obstante, el equipo visitante empató el encuentro antes del descanso. Dennis Srbeny marcó en el minuto 43 gracias a una mala salida del guardameta alemán. Neuer fue directo a atajar el balón que tenía Srbeny pero no logró la posesión. El delantero se la ganó y definió ante los defensas rivales.

Las intenciones del portero del Bayern son claras pero no fue la mejor idea. Este gol supuso las tablas en el marcador pocos minutos antes de que se pitara el final de la primera parte. No obstante, no es la primera ocasión que el alemán tiene uno de estos errores y es criticado por ello.

El fallo se ha vuelto viral en las redes sociales. Para colmo, el Bayern no posee la regularidad que tenía en te temporadas anteriores y tiene al RB Leipzig, Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach pisándole los talones.

