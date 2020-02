Mourinho explica por qué se ha rapado el pelo

Inglaterra está con su fútbol de Premier League en 'stand by'. El estamento máximo de la primera división del país británico decidió separar en dos una jornada entre el 3 y el 16 de febrero para meter un pequeño parón ya que ellos no cuentan con el descanso de las Navidades.

Muchos equipos han aprovechado para eso, descansar. Otros para hacer 'stages' fuera de Inglaterra y no perder el ritmo de competición. Pero la medida más llamativa ha sido la de José Mourinho, y no por la decisión que ha tomado con su equipo. El portugués ha aparecido rapado al uno en un cambio de look que ha sorprendido a propios y extraños.

El portugués ha explicado este cambio en una entrevista en Sky Sports antes de ir a Alemania para espiar a su próximo rival en el Bayern - Leipzig de este pasado fin de semana. "A veces me gusta raparme, a veces me gusta sentir el frío y me gusta cambiar un poquito... pero esta vez no fue el caso", bromeaba el técnico del Tottenham.

◘ ¿A qué se debe la rapada de pelo de Mourinho?



◘ ¡Te lo cuenta él mismo!



◘ #Golazo



◘◘◘◘ pic.twitter.com/29OVC3ztTY — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 10, 2020

"Esta vez me quedé dormido y, cuando me desperté, lo tenía tan mal que le dije a mi peluquero 'por favor, rápame al uno porque seguramente me volverá a crecer", explicó un Mourinho que no podía parar de reírse mientras lo contaba. Mou vuelve a ser noticia por su faceta de personaje pintoresco y, seguramente, el próximo fin de semana durante el partido de la Premier será protagonista. Aunque hay muchos que le han comparado con Guardiola con este cambio de imagen.

