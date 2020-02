Almeida: "No renuncio al sueño de tener unos Juegos Olímpicos en Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que "no renuncia al sueño" de las olimpiadas, ya que a Madrid "se le deben unos Juegos Olímpicos" después de tres candidaturas y como "única gran capital" del mundo que no ha organizado este evento.



Así lo ha manifestado el regidor a los periodistas tras un acto en el que la Fundación Telefónica ha acreditado a la ciudad como MAPacesible, y después de que la concejal delegada de Deporte, Sofía Miranda (Cs), haya relegado el sueño olímpico de la ciudad.



Lo ha hecho este lunes, argumentando en un desayuno para presentar las líneas estratégicas de su área que "hay que hacer muchas cosas primero", como modernizar los servicios deportivos municipales.



"Siempre lo he dicho y de verdad lo creo: hay que hacer muchas cosas primero (antes de competir para las Olimpiadas). La situación del deporte municipal era muy crítica. La mayoría de nuestros centros son de los años 60. ¿Cómo dices a la gente que vamos a volver a soñar con los Juegos Olímpicos, si su centro está que sea cae?", ha dicho Miranda.



En opinión de Almeida, hay que ir "paso a paso" y "tratar de ver cuál es el consenso social, económico, político y cultural" que pudiera haber entorno a la celebración de unas olimpiadas.



"Pero si me preguntan -ha añadido-: ¿usted renuncia al sueño? Yo no renuncio al sueño. Madrid (...) ha puesto toda la ilusión del mundo en poder tenerlos y yo confío que tarde o temprano podamos tenerlos", ha asegurado, mientras ha reconocido que "no se han dado demasiados pasos al respecto".



El portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que "le encantaría" que Madrid acogiese esta histórica competición, y ha explicado a la prensa tras el acto de la Fundación Telefónica que ha estado recordando con Almeida "las oportunidades que desgraciadamente no se consiguieron alcanzar".



"Para nosotros, que Madrid, capital de España y referente de esa marca España en el mundo, se convirtiera en ciudad olímpica la verdad es que sería un sueño. Creo que para todos los españoles, para todos los madrileños y para todos los deportistas", ha añadido el también secretario general del partido de Santiago Abascal.

