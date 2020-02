Laia Palau: "Tenemos más de una mujer que se merece ser abanderada en Tokio 2020"

España ha empezado con buen pie el preolímpico de baloncesto femenino. Sí, has leído bien. Si este jueves has estado despistado de la actualidad deportiva, la selección española ha comenzado su andadura en este torneo que da acceso a los Juegos Olímpicos tumbando a Corea del Sur por 46 a 83.

La Selección está prácticamente ya clasificada para Tokio 2020, porque en un grupo de cuatro, se clasifican los tres primeros. De nada le ha valido ser la actual doble campeona de Europa. FIBA cambió la normativa de la fórmula de clasificación y, antes de este preolímpico, solo estaban clasificadas Japón como anfitrión y Estados Unidos como actual campeona olímpica. Ambos, por cierto, también juegan el preolímpico y en sus grupos solo obtienen el billete dos equipos.

Este campeonato iba a ser, en principio, en China. Pero tras la crisis del coronavirus cambió a diferentes sedes y a España le tocó Belgrado, el mismo lugar donde en 2019 levantaron el título europeo. Allí está Laia Palau. La base de la selección cumple 18 años en la Selección desde que debutara en el Mundial 2002. A sus 40 sigue capitaneando un equipo que quiere entrar en la leyenda sumando un nuevo metal en Tokio y cuenta en EL ESPAÑOL sus planes de futuro con sus 40 años.

Laia Palau, durante el Eurobasket 2019 EFE

Un preolímpico atípico por el cambio de sede y el formato, ¿no?

Habría que preguntárselo a FIBA. No entiendo por qué han cambiado el formato para que el campeón de Europa no vaya directo, o el de Asia, o el del continente que sea. Haces méritos propios en los torneos de verano para ganártelo, pero es lo que hay. Da igual el formato, hay que saber competir lo que te toca.

Y tienes que demostrar que mereces estar en los Juegos Olímpicos. No te puedo decir que esto sea una injusticia. Lo sabíamos. Tenemos mala suerte porque cuando no valía para nada ganábamos y cuando nos lo jugábamos todo no ganábamos. Hay que jugarlo y ganarlo.

Y venís de ganar los dos últimos Eurobasket. Con todo el respeto para los rivales, ¿estáis más tranquilas con el hecho de que haya tres plazas en un grupo de cuatro?

Nunca estamos tranquilas. Somos conscientes de que tenemos que estar a nuestro nivel. Los equipos asiáticos son difíciles de jugar. Tiran todas... si tienen el día maravilloso se te puede complicar el partido. Todo el mundo tiene puntos fuertes y tenemos que estar fuertes. Gran Bretaña hizo un Europeo tremendo. Esperamos que no hayan podido coger esa misma dinámica. Todos los rivales son peligrosos y no se nos puede escapar esta clasificación.

Con este torneo tan raro, ¿cómo es la motivación para una cita así?

Es que es una clasificación para unos Juegos Olímpicos. Aquí todo el mundo está enchufado para ganarse este premio. Los Juegos para cualquier deportista son la cita más importante. Tenemos ganas de volver a competir contra los mejores.

También es una toma de contacto porque esperáis ser el mismo bloque

Sí, más o menos han cambiado algunas cosas. No se si cambiará algo de ahora a los Juegos. En verano ya trabajaremos los Juegos. Nuestra ventaja es que llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Llevamos no se cuántos años trabajando juntas y con el mismo entrenador. Nos conocemos y es una ventaja. Otras selecciones tienen que coger la dinámica de equipo, nosotras ya llegamos más rodadas.

Pero hay dos bajas importantes como las de Astou Ndour y Anna Cruz...

Astou es muy importante porque nos da muchas cosas por dentro y Anna es una de las grandes artífices de los éxitos de esta Selección. El año pasado faltó Alba, el anterior Silvia... Va faltando gente. Pero esto funciona así. Cuando una no está nos arrimamos un poco más, nos espabilamos y jugamos diferente. Sin Astou está Laura Gil, entra Nogaye, que hay que empezar a meter gente joven y habrá que ir con lo que tenemos. Las lesiones están a la orden del día.

Y yendo a lo personal, vas camino de los 41... ¿cómo de motivada estás para el 2020?

Como siempre, a tope. Mucha gente se lo pregunta. Pues esta temporada tengo una Supercopa que jugar, tengo un título de Liga que defender, una Euroliga, una Copa de la Reina, los Juegos... Es que he jugado tres, pero me da igual. No está al alcance de todo el mundo y me hace mucha ilusión. Me gusta hacer mi trabajo y me gusta hacerlo bien hecho.

Marta Xargay, Laia Palau, Silvia Domínguez, Cristina Ouviña y Laura Nichols, con el oro del Eurobasket 2019 EFE

A este paso te veo en 2024 como abanderada...

¡No! (Risas) Es verdad que estoy alargando porque las zanahorias que me están poniendo por delante son muy atractivas. Sin los Juegos, no me hubiera puesto estos horizontes.

Ha habido un poco de polémica con esto del abanderado. Mireia Belmonte decía que le gustaría ver a una mujer como abanderada y que si no fuera ella que fuera otra. Pero la fórmula de elegir abanderado coloca a Saúl Craviotto para estos Juegos, ¿lo cambiarías?

A mi también me gustaría ver a una mujer. Supongo que tendremos alguna que se merece ser abanderada. Bienvenido sea el que sea abanderado. No se si ha habido algún año que se lo merecía alguna mujer y no lo hayan puesto. Mireia es una gran profesional, tiene muchas medallas. Pero que sea quien se lo merezca, da igual que sea hombre o mujer. Apliquemos los parámetros para todos igual.

Ahora solo pensáis en clasificaros pero, ¿es posible repetir la plata de Río?

Uff... Madre mía... Primero esto, clasificarnos. Luego hay que ver el plan de campeonato. Qué grupo tienes, qué ruta tienes, qué grupo tienen los grandes rivales... Todo el mundo va a estar muy pendiente de que estés allí. Nosotras hemos estado ya en finales muy importantes. Pero no es lo habitual. ¿Que es nuestro objetivo? Pues queremos estar lo más arriba posible. Pero también somos conscientes de nuestras limitaciones. Sabemos que podemos competir muy bien y se nos pone de cara.

Y sobre todo sería una gran despedida para ti, ¿no?

Exacto, no quería decirlo. Es un poco esto, me encantaría. Pero mientras el equipo compita como sabemos, ya habremos ganado. No somos infalibles. Lo que estamos haciendo cada año es una pasada. En algún momento no podrá ser. Ojalá siempre estemos arriba. Pero la gente del deporte sabe que son ciclos y que no es lo normal.

