La situación de Kepa en el Chelsea: la charla de Lampard que le mandó al banquillo

Kepa Arrizabalaga pasa por un momento delicado en el Chelsea. El guardameta español llegó a enrachar varias actuaciones flojos y ante el Leicester City, el pasado fin de semana, se quedó en el banquillo para dejar su sitio a Willy Caballero, de 38 años. Aquello generó un gran revuelo en Inglaterra, donde dieron por "sentenciado" a un portero que costó 80 millones de euros al club londinense.

AS revela el motivo de su suplencia en el último partido y sí tiene que ver con su bajón de nivel, pero en ningún caso es una sentencia para Kepa. El ex del Athletic mantuvo una conversación con su entrenador Frank Lampard en los días previos al duelo contra el Leicester. En el encuentro, el inglés le comunicó que no jugaría.

El Chelsea tendrá un parón esta semana, sin replay de FA Cup ni jornada de la Premier League, y el próximo encuentro no será hasta el próximo 17 de febrero contra el Manchester United. Un partido importante para el que Lampard quiere, a priori, que Kepa esté preparado. Su última suplencia, por tanto, es una medida para que se despeje tras sus últimas flojas actuaciones y se disipe en este tiempo un poco el ruido en torno a él.

De Gea y Kepa, durante un entrenamiento de la Selección EFE

Kepa sabe que todavía cuenta con un buen aval de confianza en el Chelsea por las otras tantas buenas actuaciones que ha tenido y, sobre todo, por los 80 'kilos' que costó. Lampard quiere recuperarlo y espera en las próximas semanas una reacción de su portero, que se juega ser el meta titular de la Selección en la próxima Eurocopa.