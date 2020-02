El alcalde de Valladolid carga contra el VAR: "No sé si hay una mano negra"

EL videoarbitraje está en el punto de mira. Las críticas hacia esta tecnología no cesan y no hay una semana en la que no genere polémica. Por ello, en la última jornada de La Liga no pudo faltar. La Real Sociedad reclamó un posible penalti de Jonathan Silva no señalado durante el encuentro que midió a su equipo contra el Leganés y que perdieron por 2-1.

Tras el encuentro, alguno de los jugadores del conjunto vasco reclamaron la pena máxima. No obstante, el alcalde de Valladolid, Oscar Puentes, fue más allá y dejó en el aire la posibilidad de que haya "una mano negra" en El Partidazo de COPE. "No sé si hay una mano negra, miedo a tomar una decisión... no lo sé", confesó.

También se mostró a favor del VAR porque suple las carencias del ser humano. "El VAR me gusta porque suple las carencias del ser humano. Pero si hay sol y alguien dice que es de noche...", indicó.

Penalti no pitado a la Real Sociedad

Por último, analizó la polémica jugada del Leganés - Real Sociedad y opinó en contra de la decisión del árbitro: "La jugada del otro día es clarísima y se toma una decisión contraria a la realidad. Eso a mí me da que pensar".

Impagable ayuda del árbitro

El pasado 2 de febrero lanzó un crítico mensaje durante el encuentro a través de las redes sociales: "Viendo el Leganés - Real Sociedad no puedo dar crédito al penalti clamoroso de un jugador del Leganés a uno de la Real Sociedad, que ni el árbitro ha señalado, ni el VAR tras 3 minutos de revisión".

"Victoria del Leganés sobre la Real con la impagable ayuda del árbitro y del VAR. A ver si de aquí a fin de temporada nos toca una de estas a nosotros", finalizó en su cuenta de Twitter.

[Más información: El Leganés de Aguirre remonta a la Real Sociedad y avanza en su carrera por la permanencia]