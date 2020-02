Bartra y el Betis siguen con la polémica del VAR: "Hay que darle una vuelta"

En el Betis siguen a vueltas con el VAR. Después de la derrota ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez de hace unas semanas, han seguido las reacciones desde el club verdiblanco con opiniones sobre la tecnología que ha aparecido de forma negativa para los intereses de los sevillanos en varios encuentros de esta temporada.

Marc Bartra ha sido el último en hablar sobre el VAR. Lo considera una herramienta "muy buena, siempre y cuando se utilice bien". Aún así, el central cree que se le debería dar "una vuelta de tuerca" después de los episodios que han vivido durante lo que va de campaña.

"Según van pasando los partidos, se van viendo cosas que estaría bien darle una vuelta de tuerca. Para mí es una herramienta muy buena, pero siempre y cuando se utilice bien, así que espero que poco a poco vaya yendo a mejor", explicó el ex jugador del Barça en un acto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"En las jugadas grises no entra el VAR si no lo decide el árbitro. No es cosa mía si debe entrar o no. El fútbol es un deporte de contacto y a veces no se sabe si es suficiente como para pitarlo o no, ahí los que entienden son los que tiene que decidir", prosiguió explicando esa dificultad que se encuentran los equipos en muchos partidos a la hora de definir qué es gris y qué no.

Setién y el Barça

La próxima jornada el equipo verdiblanco recibe en el Benito Villamarín al Barça y Bartra se reencontrará, además de con su ex equipo, con Quique Setién. Sobre su adaptación y las primeras críticas ha comentado que "cuando un entrenador llega nuevo a un equipo es cuestión de adaptarse, tanto los jugadores al entrenador como el entrenador a los jugadores".

"El Barça está sacando partidos, quizás alguno les ha costado más, pero es que el fútbol es así, hoy en día es muy difícil ganar con superioridad, con resultados abultados", explicaba el jugador del conjunto de Heliópolis.

[Más información: La roja más surrealista del VAR: se va a vestuarios, rectifican y la vuelve a liar para ser expulsado]