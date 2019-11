Las tres deslealtades de Robert Moreno a Luis Enrique: las alineaciones, la prensa y la Eurocopa

"Robert Moreno es desleal, con una ambición desmedida". Estas palabras retumbaron en la Ciudad de la RFEF durante la rueda de prensa de Luis Enrique. El asturiano atendió a los medios tras su regreso a la Selección y la abrupta salida de Robert Moreno, anterior seleccionador y que había sido su segundo durante la última década.

Luis Enrique no se puso de perfil y fue a la guerra contra Robert Moreno. Escenificó públicamente así la ruptura de la amistad entre ambos. De igual forma, se erigió en el responsable de tomar la decisión de no volver a trabajar con el catalán y mostró su versión de los hechos.

El staff técnico de Luis Enrique sin Robert Moreno sefutbol.com

Según Luis Enrique, la relación entre ambos se rompió el 12 de septiembre tras una reunión en su casa de apenas 20 minutos. Sin embargo, su sintonía con Robert Moreno ya no era la misma desde meses antes. Tres fueron las "deslealtades" por las que 'Lucho' decidió romper con el que fuera su segundo.

Las decisiones de Moreno

Luis Enrique dejó de confiar en Robert Moreno cuando este actuó como un verso libre y sin continuar con la línea marcada por su anterior jefe. Es decir, por ejercer como seleccionador. No gustó al asturiano la apuesta por Kepa en la portería e incluso de Navas por delante de Carvajal en el lateral derecho.

Robert Moreno, en el banquillo de España Reuters

Muy pronto vio Luis Enrique que no podría controlar a Robert Moreno y que este no siguió todo el trabajo del asturiano. Discrepancias que aumentaron por las concesiones que hizo el catalán al vestuario y que no continuaba con la línea dura y estricta del que fuera su jefe.

La relación con la prensa

También consideró una deslealtad Luis Enrique la sintonía de Robert Moreno con la prensa y sus habituales entrevistas en los medios. Mientras que él había tenido siempre una relación distante con los periodistas, el de Hospitalet de Llobregat se mostraba más accesible.

Esta afrenta va ligada a la anterior sobre la mano blanda con los jugadores. El modelo de Luis Enrique era historia en la Selección y su predecesor era ahora el que tenía el mando en todas las decisiones. El alejamiento entre ambos se fue acrecentando con el paso de las semanas hasta terminar por estallar el día 12 de septiembre en la casa de 'Lucho'.

El banquillo de la Eurocopa

En la última y gran deslealtad de la que acusa Luis Enrique a Robert Moreno existen dos versiones completamente diferentes. La primera, ya conocida por boca del asturiano, asegura que Robert Moreno quiso continuar hasta la Eurocopa como seleccionador y luego regresar a ser el segundo de 'Lucho'.

Luis Enrique y Robert Moreno

Con la clasificación cerrada, cierto es que Robert Moreno se veía ya dirigiendo a España en un gran torneo. Creía que era su gran oportunidad y el poder cumplir un sueño para el que había trabajado durante toda la fase de clasificación. Sin embargo, el entorno del catalán asegura que hubo un encuentro fortuito anterior entre ambos y que la versión de Luis Enrique no se corresponde con la verdad.

Esta segunda versión afirma que Robert Moreno se ofreció antes del 12 de septiembre a dar un paso al lado en caso de que el asturiano quisiera regresar y que todo estalla cuando Luis Enrique le comunicó que no volvería a trabajar con él. Las otras dos deslealtades antes comentadas habrían provocado que el exentrenador del Barcelona decidiera poner punto y final a su relación con el que había sido su ayudante.

La pésima gestión de Rubiales no ha ayudado a apagar el incendio, sino que lo ha propagado. El culebrón continúa y ahora se espera un nuevo capítulo: el de la contestación pública de Robert Moreno a los ataques de Luis Enrique en su regreso a la Selección.

[Más información: Luis Enrique: "Robert Moreno fue desleal y no quiero a nadie así en mi staff en la Selección"]