Así será el staff de Luis Enrique sin Robert Moreno: Jesús Casas será el segundo

Arranca la segunda era de Luis Enrique en la Selección. Tras su presentación este miércoles, será momento para que el técnico asturiano retome los mandos del combinado nacional y comience a preparar la Eurocopa 2020. Lo hará acompañado de un staff en el que no estará Robert Moreno por una decisión exclusiva del propio 'Lucho', como este aseguró. Se mantiene el bloque y Jesús Casas seguirá siendo el segundo en esta nueva etapa.

Casas releva a Robert Moreno como segundo entrenador de Luis Enrique. Fue la mano derecha de Robert durante la corta etapa en la que este estuvo al cargo de la Selección y seguirá en el mismo puesto ahora con el exentrenador del Barcelona, entre otros equipos. A Luis Enrique le conoció cuando estaba en el filial culé. Especializado en análisis, ojeaba a los contrarios y les pasaba informes en su anterior rol.

La cara nueva será la de Aitor Unzué, que pasará a ser el tercer entrenador en este staff. Seguirán Rafael Pol como preparador físico de la Selección y Joaquín Valdés como psicólogo del equipo.

Luis Enrique y Luis Rubiales, durante la rueda de prensa EFE

Luis Enrique insistió en que dio libertado total a sus ayudantes de seguir o no con él y recibió el apoyo de todos ellos: "No hay nadie en el staff que no quiere estar. Tienen la total libertad para marcharse cuando quieran", dijo.

[Más información: Luis Enrique: "Robert Moreno fue desleal y no quiero a nadie así en mi staff en la Selección"]