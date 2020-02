La emotiva canción en memoria de Kobe Bryant que podría sonar en su funeral

Brian McKnight honra a su difunto amigo, Kobe Bryant, con una nueva y emotiva canción por el reciente fallecimiento de la leyenda de Los Ángeles Lakers. El cantante de R&B escribió una canción dedicada específicamente a Kobe, y por extensión a la hija de la estrella del baloncesto, Gianna, llamada Can't Say Goodbye (No puedo decir adiós, traducido al español)

Brian presentó la canción en un vídeo especial en el que aparece tocándola acompañado de su guitarra. Un vídeo conmovedor, en el que el artista dice que la canción se escribió 'sola'.

Brian y Kobe eran amigos. La superestrella de la NBA incluso apareció en una ocasión en una de las canciones de Brian en 1997 llamada Hold Me. Kobe cantaba en ella una de las partes del final a modo de rap. Brian también es un gran seguidor de los Lakers.

La muerte de Kobe ha afectado a Brian como a tanta otra gente y ya ha anunciado que incluirá su nueva canción en su memoria en su próximo álbum. Además, se ha ofrecido a cantarla en el funeral de la Mamba Negra y su pequeña Gianna.

