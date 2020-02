Colocan al Atlético en la pelea por el fichaje de una estrella del Manchester United

El Atlético de Madrid piensa en clave de futuro una vez que esta temporada se ha despedido ya de la Copa del Rey y, practicamente, de La Liga, mientras que en la Champions League tiene que medirse al Liverpool, el actual campeón y seguramente el equipo más en forma de toda Europa. Es por ello que ya han empezado a surgir los primeros nombres de la agenda colchonera para el próximo verano.

En la lista estaría el futbolista inglés Jesse Lingard, tal y como señala ESPN. El jugador del Manchester United busca un cambio de aires y, en estos momentos, Atlético y Roma serían los equipos más interesados en su fichaje. El jugador duda de si seguir jugando en Old Trafford y valora otras opciones para relanzar su carrera, tras solo llevar esta temporada dos goles y una asistencia en 32 partidos.

Lingard termina contrato en 2021 y Solskjaer quiere que siga en su equipo. Sin embargo, la relación entre ambos no es demasiado buena y es que la semana pasada cazaron al noruego echando una tremenda bronca a Lingard durante un partido tras perder un balón: "Jesse, una vez más y estás jodido", dijo el técnico red devil.

Lingard celebra un gol con sus compañeros del Manchester United Reuters

"Normalmente soy bastante risueño y quiero poner sonrisas en los rostros de las personas, pero la gente ha visto el cambio en mis formas. He estado deprimido y triste, solo preocupándome. Sentí que todo el mundo me pasaba todas las cosas y pesaba sobre mis hombros. Fue como, 'aquí tienes Jesse, lidias con esto por tu cuenta'. No estaba actuando y él -Solskjaer- estaba conmigo todo el tiempo. Quería más de mí", dijo recientemente sobre su bajón.

