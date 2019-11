Ningún compañero posa delante del portero del Linares: "Cualquiera se pone delante de Razak"

Once inicial del Linares con Razak como protagonista Twitter (@Linares_Dptvo)

Las redes sociales conviven ya en el día a día de las personas famosas y también de la gente de a pie. Algunas situaciones se pueden convertir en fenómenos virales y eso es lo que le ha pasado a Razak Brimah. El nombre puede que no suene de primeras, pero seguro que casi todos han visto el vídeo del portero del Linares en el que intentaba gastar un broma a sus compañeros de una forma... muy peculiar.

Si el troleo llegó a muchos rincones de la Red, ahora ha sido el propio guardameta el que ha sido 'víctima' de la broma de su equipo, compañeros y también de la cuenta oficial del Linares Deportivo.

◘ XI INICIAL | No, no es photoshop.



Cualquiera se pone delante de @razak_no_1 en la foto de equipo.◘◘◘#TeQuieroLinares ◘ https://t.co/z398cJpD09 pic.twitter.com/BE77NwnVix — Linares Deportivo ◘◘ (@Linares_Dptvo) November 24, 2019

"No, no es photoshop. Cualquiera se pone delante de Razak en la foto de equipo", escribió el perfil del conjunto jienense en Twitter. La mayoría de sus compañeros sonrió ante la cómica imagen, así como el mismo portero, quien en esta ocasión no tuvo a nadie delante. ¿Se repetirá la situación en el próximo encuentro?

