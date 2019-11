Ni Gibraltar ni Andorra, San Marino es la peor selección de Europa: sólo un gol y todo derrotas

¿Cómo es pasar dos años sin marcar un gol? ¿Y solo haber logrado una victoria en toda tu historia? Esa es la realidad en la que vive la selección de San Marino desde hace 29 años, tiempo en el que ha construido su reputación de ser la peor selección del mundo. Eso dice el ranking FIFA, en el que aparece en el último puesto, el 209, empatada con Anguila, esa pequeña isla del Caribe de solo 16.000 habitantes y que pertenece a América del Norte.

La fase de clasificación para la Eurocopa 2020, que recién terminó esta semana, reflejó la situación de San Marino. Mientras Bélgica quedaba líder del grupo I cuajando un papel impoluto (sumó 30 puntos de 30 posibles), San Marino era la cara opuesta quedándose a cero en el contador de puntos, algo que solo repitió Gibraltar, esta en el grupo D. La diferencia entre una y otra es que el combinado peninsular metió tres goles y encajó 31 por el único tanto que metió San Marino y los 51 que encajó.

El gol que llegó dos años después

Pero aquel solitario tanto de San Marino ya fue suficiente motivo de celebración para todo un país. Ese gol llegó el pasado 16 de noviembre ante Kazajistán (1-3) y puso fin a una racha de dos años sin marcar un gol, pero también acabó con un registro de seis años sin anotar en casa. 1623 minutos sin marcar un gol. Una de las peores sequías que se recuerdan. Pero Filippo Berardi acabó con la 'maldición' y dio un motivo de alegría a su país.

Alineación de San Marino Reuters

La derrota, con la que podían contar todos de antemano, ya no importaba. Había algo que celebrar. Y normal que lo hicieran ya que hacía seis años que no podían hacer algo igual. "Nunca he visto a mi equipo marcar un gol", decía un aficionado de San Marino a Bleacher Report antes de aquel partido. "Los únicos que marcaron fueron fuera. El único en casa, en 2013, fue en el único partido que me perdí en seis años. Quizás no tengo suerte", decía a su pesar aunque días después cumpliría su 'sueño'.

Es la vida de una selección 'condenada' a vivir en la derrota. La única en toda su historia la logró en 2004 -¡hace quince años!- en un amistoso contra Liechtenstein. Sin una victoria de forma oficial, solo ha dejado su portería a cero en tres partidos desde que debutara como selección en 1990.

El país más goleado

Para los jugadores de este país de 33.000 habitantes ya habrá sido un triunfo medirse a Bélgica o Rusia. Contra ellos sufrió sus derrotas más abultadas en esta fase de clasificación, ambas por 9-0. Incluso Chipre ganaría 5-0 en uno de sus duelos ante San Marino. En los últimos años también son de recordar el 0-8 de Noruega en 2017, el 0-6 de República Checa o el 10-0 de Croacia, ambos en 2016.

San Marino se despidió con un pleno de derrotas de la fase de clasificación. Otra vez con el título de peor selección del mundo bajo el brazo. Otra vez encajando medio centenar de goles.

El objetivo que se marcan a corto plazo es poder luchar con Gibraltar. El siguiente peldaño, el de los equipos que sumaron solo un punto, es de Lituania, Estonia y Azerbaiyán. Con dos puntos quedó la única selección que sabe en toda su historia lo que es perder ante San Marino, Liechtenstein. Son las selección que están al final de la cola en Europa, las alter ego de las Bélgica, Francia, España o Italia.