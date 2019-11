La emotiva despedida de Pochettino a sus jugadores: "Siempre estaréis en nuestro corazón"

El Tottenham anunció el pasado martes la destitución de Mauricio Pochettino y su equipo técnico debido a los "decepcionantes" resultados en la competición nacional en el final de la pasada temporada y en el principio de la actual, lo que supuso un duro golpe para el entrenador argentino.

No obstante, el técnico no ha querido perder la oportunidad de despedirse de la mejor manera de todos sus jugadores. Pochettino escribió por última vez en la pizarra antes de marcharse y dejó un emotivo mensaje: "¡Muchas gracias a todos vosotros! No podemos deciros adiós... Siempre estaréis en nuestro corazón".

Se trata de unas palabras que Jesús Pérez, ayudante español del entrenador en el club inglés, ha publicado en su cuenta de Twitter junto con una fotografía del argentino escribiéndolo. Pochettino sale del Tottenham tras ocupar el banquillo durante cinco años y disputar 293 partidos.

Además, la final de la Champions League lograda el pasado curso quedará en la memoria. Sin embargo, el técnico ya tiene sustituto para ocupar el banquillo: José Mourinho. El portugués fue anunciado apenas 24 horas después de hacerse pública la decisión de Levy.

[Más información en: Las razones de Mourinho para fichar por el Tottenham: la condición inflexible que exigió a Levy]