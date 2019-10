Simeone: "Pasan las fechas y cada vez están más claras las cosas"

El empate ante el Alavés en Mendizorroza (1-1) deja a un Atlético de Madrid tocado, que no levanta cabeza. Esto pasó hace poco en el Wanda Metropolitano ante el Valencia, donde empataron con el mismo resultado contra los de Celades.

Ahora, el entrenador rojiblanco quiso hablar sobre los errores y virtudes del equipo en el partido frente al club vasco y sobre todo recalcar que poco a poco se consigue un juego común, algo que ha costado en el inicio de temporada debido a la gran cantidad de altas en el conjunto.

Parece que hubo dos Atlético en el campo, uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Simeone quiso aclarar estas dudas en rueda de prensa, elogiando, cómo no, al Alavés. "En el primer tiempo el Alavés fue mejor. En general, hizo un gran partido en el primer tiempo. Nosotros lo hicimos en el segundo tiempo. Jugamos bien, tuvimos situaciones, presionamos más arriba, jugamos entre líneas, atacaron los laterales… Nosotros no tuvimos eso, hicimos un mal primer tiempo", destacó 'El Cholo'.

"En el segundo, por el contrario, lo hicimos bien. Salimos con intensidad, generando, profundizando por los laterales, ganando las pelotas divididas. Si nos quedamos como en el segundo tiempo y entendemos claramente lo que hicimos en el primero, vamos bien", declaró el técnico.

Espejismo del Valencia

Esto pasó también frente al Valencia, donde el Atlético tenía el control del partido y este se le fue de las manos. Simeone ha sido claro: "No porque el rival en el primer tiempo lo hizo muy bien. Más allá de no haber tenido situaciones importantes, pero fue mejor que nosotros. Golazo de Lucas, tremendo. Yo tengo claro, cada vez más claro. Van pasando las fechas y cada vez están más claras las cosas".

La defensa en España

Simeone quiso hablar sobre la defensa del equipo babazorro, señalando la buena labor del Alavés: "Hay una evolución táctica en todos los equipos. El Alavés había recibido un solo gol en casa en cinco partidos. Había perdido con el Sevilla. Pero sus mejores partidos los había hecho aquí y nos esperábamos la intensidad y la agresividad que tuvieron en el primer tiempo, pero no pudimos responder".

Morata tuvo el partido

El delantero del Atlético tuvo la oportunidad de conseguir ventaja tras meter su primer gol. Simeone, no le culpa: "No, porque el portero hizo una buena parada. La pelota no fue fuera del arco. Morata tuvo una buena reacción en una jugada que venía. Pacheco hizo una gran parada y les mantuvo en el partido. Posiblemente se hubiera terminado el partido".

