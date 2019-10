Ter Stegen: "Lo de Roma o Liverpool no fue táctico; nos puede pasar otra vez"

André Ter Stegen ha concedido una entrevista a la revista alemana 11 Freunde. El guardameta azulgrana demuestra que se ha convertido en una voz autorizada dentro del vestuario culé y reflexiona sobre los tropiezos de los últimos años en Champions League ante la Roma y el Liverpool. También habla de su selección.

Cuando quiso salir del Barça

"Después de mi primer año le comuniqué al club de manera clara que no estaba contento con mi situación. Después del segundo les dije que las cosas no podían seguir así y que me planteaba fichar por otro club".

Eliminaciones en Champions

"No se pueden aclarar por errores tácticos o por cuestiones de juego. Uno debe sumergirse profundamente en temas de psicología. Por eso nunca diría que eso no nos puede pasar otra vez. Nos quedamos todos helados porque no tenía explicación".

La puntualidad alemana

"Para la gente en Barcelona soy 'el alemán'. En Cataluña no se toman muy en serio eso de la puntualidad. Tuve que acostumbrarme a ello. Si siempre eres puntual y te pegas 15 minutos esperando solo, pues también empiezas a llegar un pelín más tarde".

Ter Stegen celebra la victoria frente al Inter EFE

Relación con Neuer

"Tenemos una relación buena y profesional. Somos deportistas. Él, yo y todos los jugadores luchamos por cumplir nuestros objetivos. Hacer una buena Eurocopa como equipo sigue estando por encima de todo. Lo personal no tiene nada que ver con la situación deportiva y el oficio. Todos hacemos bien en no mezclar cosas".

Selección alemana

"Igual que siempre fui abierto y honesto en el Barcelona al expresar mis objetivos, también lo hice en la selección. Saben perfectamente lo que pienso y quiero. Lo único que puedo hacer ahora es rendir bien".

Repaso a su carrera

"Una carrera plena significaría haber gozado siempre haciendo lo que hago, haber ganado títulos y haber pasado el tiempo en armonía con mis compañeros de equipo. Bajo mi punto de vista, los recuerdos de lo vivido con el equipo son, como mínimo, igual de importantes que los títulos".

