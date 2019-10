Rubén García, jugador del Osasuna, estrella su Porsche contra una farola en Pamplona

Un accidente de tráfico ha tenido lugar en la madrugada de este jueves en la calle Sadar, en Pamplona. El jugador del Osasuna, Rubén García, se salió de la vía y estrelló su Porsche contra una farola.

Por suerte, no hubo que lamentar graves consecuencias ya que el futbolista resultó ileso del incidente. Además, las pruebas de alcohol y drogas dieron negativas. La Policía Municipal de Pamplona ha lanzado el siguiente mensaje a través de las redes sociales:

"Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad. Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar. Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos. El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión".

— Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) 25 de octubre de 2019

También ha adjuntado una fotografía que, según Navarra.com, pertenece al Porsche de Rubén García. El jugador se entrenó con normalidad este viernes y ya tiene en mente el encuentro ante el Valencia en El Sadar.

