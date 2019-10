Karius no descarta volver al Liverpool: "Si no es allí será a otro grande"

Karius se convirtió en protagonista después de su actuación en la final de la Champions League de 2018 en la que el Liverpool cayó ante el Real Madrid por 1-3. El portero se hizo viral por sus errores y estos fallos se siguieron sucediendo en otros partidos que disputó después.

El guardameta germano, que en la actualidad milita en el Besiktas, ha hablado sobre la vía de regresar a Anfield en un futuro. "¿Si volveré al Liverpool? Es una opción, supuesto, y es una buena oportunidad. Quizá vuelva a jugar allí, nunca se sabe. Todavía queda mucho para eso, así que no estoy preocupado. Si no es el Liverpool, será otro equipo grande", comentó en unas declaraciones recogidas por Goal.

Loris Karius en un entrenamiento con el Besiktas

El portero puso de relieve que al estar en la Premier League el foco es aún más grande: "Si juegas ahí siempre estás un poco más en el centro de atención. Es la mejor liga que hay. Ya no pienso en Kiev. Fue hace tiempo ya... y hubo muchas circunstancias".

Conmoción

Karius repitió que en la final ante el Real Madrid sufrió una conmoción cerebral que mermó su rendimiento: "Tuve una lesión grave y nadie está hablando de ello... la gente puede decir lo que quiere porque ya no me preocupa. Cuando me evaluaron, nos dimos cuenta, pero mientras el partido está disputándose, tienes tanta adrenalina que no te das cuenta".

'La Orejona'

Una temporada más tarde, el Liverpool volvió a colarse en la final de la máxima competición a nivel de clubes. Pero si ante los de Zidane sucumbieron, en esta ocsión supieron imponerse al Tottenham: "Estoy feliz de que el Liverpool ganó la Champions League el año siguiente, y tienen una buena oportunidad nuevamente este año, así que veamos a dónde los lleva. Todavía hablo con el entrenador de porteros y algunos de los jugadores".

